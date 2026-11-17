To koniec wielomiesięcznego śledztwa w sprawie marcowej tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Prokuratura Okręgowa w Płocku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcelowi S. Młody kierowca jest oskarżony o spowodowanie wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, w którym zginęły dwie nastolatki. Oskarżony w trakcie postępowania przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił jednak składania dalszych wyjaśnień. Teraz o jego losie zdecyduje sąd. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wieczór zamienił się w koszmar

Dramat rozegrał się 9 marca bieżącego roku. 18-letni Marcel S., świeżo upieczony kierowca, zabrał na przejażdżkę BMW czworo znajomych w wieku od 14 do 18 lat. Na łuku drogi w Mąkolinie stracił panowanie nad pojazdem. Samochód wypadł z jezdni, uderzył w betonowy przepust i zaczął wielokrotnie dachować.

Siła uderzenia była tak ogromna, że część pasażerów wypadła z auta. Na miejscu zginęła 14-letnia Aleksandra. Dwoje innych nastolatków − 15-letnia Ania i 17-letni chłopak − zostało przetransportowanych śmigłowcami LPR do szpitali w Warszawie. Niestety, życia Ani nie udało się uratować. Zmarła następnego dnia.

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Biegły wskazuje przyczynę

Świadkowie wypadku twierdzili, że licznik w aucie rzekomo miał zatrzymać się na 160 km/h. Choć śledczy tego nie potwierdzili, opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych jest jednoznaczna. Marcel S. znacznie przekroczył dozwoloną prędkość, co bezpośrednio doprowadziło do utraty panowania nad pojazdem.

Na miejscu zdarzenia kierującego pojazdem zbadano na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Analiza chemiczna krwi kierowcy wykluczyła obecność zabronionych substancji psychoaktywnych − przekazał Bartosz Maliszewski Rzecznik Prasowy Prokurator Prokuratury Okręgowej w Płocku.

W toku śledztwa prokuratura pozyskała łącznie 10 opinii biegłych różnych specjalności i przesłuchała 7 świadków, by stworzyć pełny obraz tragedii.

Nie trafił do aresztu, ale ma zakaz prowadzenia

Mimo tragicznych skutków wypadku, prokuratura nie wnioskowała o tymczasowe aresztowanie dla Marcela S. Jak tłumaczył prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, zadecydowały o tym nieumyślny charakter czynu, uprzednia niekaralność podejrzanego i jego ustabilizowany tryb życia.

Zamiast aresztu, prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Obejmują one dozór policji, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz kluczowy nakaz powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.