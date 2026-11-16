Warszawscy drogowcy wykorzystali długi weekend i w dziewięć dni odnowili pięć kluczowych tras

Nowy asfalt na Białołęce, Mokotowie i Żoliborzu

Szybkie frezowanie nawierzchni przeszła między innymi ulica Modlińska na Białołęce. Prace objęły blisko kilometrowy odcinek zachodniej jezdni od ulicy Aluzyjnej do pierwszego skrzyżowania z ulicą Światowida. Roboty rozpoczęły się 6 listopada, a już 10 listopada wieczorem kierowcy zyskali 13,5 tysiąca metrów kwadratowych nowej nawierzchni. Wykonawca przeniósł się następnie na ulicę Klasyków, gdzie wymienił 7 tysięcy metrów kwadratowych asfaltu na odcinku od Stągiewnej do posesji numer 36. Prace jezdniowe zakończyły się 16 listopada rano, a obecnie wykonawca skupia się na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ulicach Papieskiej, Fletniowej, Podkładowej, Krokwi oraz Klasyków 10.

Krótki remont przeszła również ulica Czerniakowska na Mokotowie. W niecałe pięć dni odnowiono obie jezdnie na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do ulicy Idzikowskiego. Od 11 listopada kierowcy poruszają się po 13,5 tysiąca metrów kwadratowych równej drogi. Jest to część większego planu sukcesywnej modernizacji całej Wisłostrady. Z kolei na Żoliborzu nowy asfalt pojawił się na ulicy Słowackiego. Wyremontowano tam 6,5 tysiąca metrów kwadratowych nawierzchni między Placem Wilsona a ulicą Popiełuszki, udostępniając odcinek kierowcom 16 listopada rano.

Głębokie zmiany na Koszykowej i nowa organizacja na Dźwigowej

Do ruchu powróciła w pełni ulica Koszykowa, gdzie od 10 listopada kierowcy przemieszczają się bez utrudnień w obu kierunkach. Prace na odcinku między Lindleya a skrzyżowaniem z Chałubińskiego i Aleją Niepodległości wymagały głębszej ingerencji i objęły nie tylko wymianę 5 tysięcy metrów kwadratowych asfaltu, ale też całkowitą przebudowę podbudowy jezdni. Dodatkowo odnowiono 2,3 tysiąca metrów kwadratowych chodników, zatoki postojowe oraz przystanki autobusowe.

Z kolei na ulicy Dźwigowej inwestycję zrealizował deweloper przy skrzyżowaniu z ulicą Parowcową. W ramach prac wybudowano nową sygnalizację świetlną i przeniesiono przejście dla pieszych w bezpieczniejsze miejsce, ponieważ w audycie bezpieczeństwa oceniono je wcześniej na zaledwie 1 punkt w skali od 0 do 5. Podczas prac wydłużono również istniejące pasy rowerowe.

Prace na chodnikach na Woli i Ursynowie

Drogowcy równolegle prowadzą modernizację infrastruktury przeznaczonej dla pieszych. Zmiany obejmują następujące miejsca:

Ulica Towarowa na Woli: Naprawiono ciąg pieszo rowerowy po zachodniej stronie w rejonie Placu Zawiszy. Działania te wynikają z ekspertyzy mającej na celu uszczelnienie konstrukcji wiaduktu przed planowaną na przyszły rok przebudową. W kolejnym etapie prace przeniosą się na stronę wschodnią.

Naprawiono ciąg pieszo rowerowy po zachodniej stronie w rejonie Placu Zawiszy. Działania te wynikają z ekspertyzy mającej na celu uszczelnienie konstrukcji wiaduktu przed planowaną na przyszły rok przebudową. W kolejnym etapie prace przeniosą się na stronę wschodnią. Ulica Obozowa na Woli: Od 10 listopada trwa wymiana ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych starych płyt chodnikowych po stronie północnej między Księcia Janusza a Dalibora oraz po stronie południowej od Ciołka do Deotymy. Fragment południowy realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego.

Od 10 listopada trwa wymiana ponad 2 tysięcy metrów kwadratowych starych płyt chodnikowych po stronie północnej między Księcia Janusza a Dalibora oraz po stronie południowej od Ciołka do Deotymy. Fragment południowy realizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. Ulica Belgradzka na Ursynowie: Od 12 listopada trwa wymiana ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych asfaltowej nawierzchni na płyty po północnej stronie między Aleją KEN a ulicą Stryjeńskich. Remont wyeliminuje nielegalne parkowanie i jeżdżenie po chodniku przy przystanku Metro Natolin 02, a wzdłuż ulicy pojawi się nowa zieleń.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe