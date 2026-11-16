16-letni Rosjanin groził masakrą w szkole. Jest w rękach policji

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-11-16 9:09

Alarm w szkole na Ursynowie. 16-letni uczeń miał grozić kolegom i dyrekcji zabójstwem. Dyrekcja natychmiast zawiadomiła policję, a funkcjonariusze zatrzymali nastolatka jeszcze na terenie placówki. W jego telefonie znaleziono niepokojące materiały. Sąd rodzinny zdecydował, że obywatel Rosji najbliższe trzy miesiące spędzi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Zatrzymany 16-latek w kajdankach prowadzony przez policjanta w żółtej kamizelce. O sprawie ucznia z Rosji przeczytasz w SE.
Autor: KRP II/ Materiały prasowe 16-latek groził masowym morderstwem

Policjanci zatrzymali młodego Rosjanina w szkole

Niepokojące zachowanie ucznia zauważyła dyrekcja jednej z ursynowskich szkół. Nastolatek miał kierować groźby wobec innych uczniów oraz przedstawicieli władz placówki. Nie chodziło przy tym o konflikt z jedną osobą. Według ustaleń funkcjonariuszy 16-latek groził zabójstwem wielu ludzi.

Dyrekcja nie potraktowała wypowiedzi ucznia jako nieodpowiedniego żartu. O sprawie natychmiast poinformowano policję. Do szkoły przyjechali funkcjonariusze Wydziału do spraw Nieletnich i Patologii. 16-latek został zatrzymany na terenie placówki.

Policjanci rozpoczęli ustalanie komu nastolatek groził oraz kiedy i w jakiej formie padły groźby.

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Niepokojące treści w telefonie

Funkcjonariusze zabezpieczyli telefon 16-latka. Znajdujące się w nim materiały zostały uznane za istotny dowód w sprawie.

Według policji ujawnione treści mogą wskazywać na podejrzenie propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Telefon nastolatka zostanie poddany dalszej analizie. Policjanci mogą sprawdzać między innymi historię komunikacji, konta społecznościowe oraz materiały zapisane w pamięci urządzenia.

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Zdjęcia z nożem i przedmiotami przypominającymi broń

Nieletni miał również zamieszczać w mediach społecznościowych fotografie, na których pozował z nożem oraz przedmiotami przypominającymi broń.

Publikacje nabrały szczególnego znaczenia w zestawieniu z groźbami kierowanymi wobec szkolnej społeczności. Śledczy sprawdzają, czy materiały miały wyłącznie szokować odbiorców, czy też mogły wskazywać na rzeczywiste przygotowania do przemocy.

Policyjne postępowanie nie ogranicza się jednak do gróźb i treści znalezionych w telefonie.

Funkcjonariusze badają również podejrzenie popełnienia przez 16-latka innego czynu o charakterze seksualnym. Policja nie ujawniła żadnych szczegółów, w tym informacji o potencjalnej osobie pokrzywdzonej.

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Trzy miesiące w ośrodku wychowawczym

Po zakończeniu policyjnych czynności 16-latek został doprowadzony do sądu rodzinnego.

- 16-latek nie miał wcześniej zatargu z policją. Nie był przez nas notowany. To, czy obywatel Rosji będzie odpowiadał jak dorosły za swoje czyny, zależy już tylko od decyzji sądu. My swoją część już wykonaliśmy - przekazuje w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowy KRP II.

Sąd Rodzinny zdecydował się póki co umieścić 16-latka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na okres trzech miesięcy.

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