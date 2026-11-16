Dramat w Rozalinie. Piec wybuchł seniorowi prosto w twarz. Lądował LPR

Piec eksplodował po powrocie seniora

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 15 listopada, na terenie jednej z posesji przy ul. Grzybowej w Rozalinie w gminie Nadarzyn. Zgłoszenie o wybuchu pieca wpłynęło do służb około godz. 13.35. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego. Ze względu na obrażenia 73-latka zadysponowano również śmigłowiec LPR.

Ze wstępnych informacji wynika, że mężczyzna wcześniej rozpalał w piecu, a następnie opuścił pomieszczenie. Kiedy po pewnym czasie wrócił do środka, doszło do eksplozji.

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Siła wybuchu spowodowała obrażenia twarzy i dróg oddechowych 73-latka. Tego rodzaju poparzenia mogą wymagać pilnej diagnostyki, ponieważ obrzęk tkanek może utrudniać oddychanie.

Na miejsce wezwano załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec wylądował w pobliżu posesji, jednak po zbadaniu i zabezpieczeniu poszkodowanego zapadła decyzja o transporcie karetką do szpitala.

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Kilka zastępów straży na miejscu

W działaniach uczestniczyły co najmniej trzy zastępy straży pożarnej. Do Rozalina pojechali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie.

Strażacy zabezpieczyli miejsce wybuchu i sprawdzili, czy nie występuje dalsze zagrożenie dla mieszkańców oraz budynku.

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Co doprowadziło do eksplozji?

Dokładna przyczyna wybuchu pozostaje nieznana. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. Funkcjonariusze mogą sprawdzać między innymi: rodzaj i stan techniczny pieca, sposób rozpalania urządzenia czy rodzaj wykorzystanego opału.

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Dopiero oględziny pieca i ewentualna opinia biegłego pozwolą ustalić, dlaczego doszło do eksplozji.