Darmowa jazda w Warszawie przez cały rok. Zgłoszenia po Złoty Bilet ruszą tylko w jeden dzień

Złoty Bilet od Warszawskiego Transportu Publicznego daje 360 dni darmowej jazdy

Pasażerowie korzystający ze stołecznej komunikacji miejskiej mogą wziąć udział w wyjątkowym konkursie zorganizowanym przez Warszawski Transport Publiczny. Główną wygraną w tej akcji jest Złoty Bilet gwarantujący aż 360 dni darmowych przejazdów. Taka nagroda z pewnością stanowi obiekt pożądania dla każdego mieszkańca, który podczas załatwiania codziennych spraw regularnie przemieszcza się po Warszawie środkami transportu zbiorowego.

Zwycięzcy otrzymają spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską o wyjątkowym wzorze, na której zostaną zakodowane cztery następujące po sobie 90-dniowe Bilety Warszawiaka.

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Kto może wygrać Złoty Bilet w Warszawie i kiedy wysłać zgłoszenie?

Warto podkreślić, że do rywalizacji o Złoty Bilet nie mogą przystąpić wszyscy pasażerowie. Koniecznym wymogiem jest kupowanie biletów 30-dniowych lub 90-dniowych z kodowanym uprawnieniem Karty Warszawiaka w bardzo długim przedziale czasowym, który obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2026 roku.

Dodatkowym warunkiem jest posiadanie aktywnego Biletu Warszawiaka na swojej Warszawskiej Karcie Miejskiej dokładnie w dniu składania wniosku.

Niezwykle istotny jest fakt, że organizatorzy przewidzieli na rejestrację wyłącznie jeden dzień. Wniosek trzeba wysłać 4 grudnia 2026 roku za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://benefity.wtp.waw.pl. Uczestnik musi w nim wpisać swoje imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail oraz numer swojej Warszawskiej Karty Miejskiej.

Internetowy formularz rejestracyjny zostanie uruchomiony dla pasażerów wyłącznie w godzinach od 8.00 do 20.00.

Przedstawiciele Warszawskiego Transportu Publicznego informują, że Złote Bilety trafią do 35 osób z najdłuższym stażem używania Biletów Warszawiaka, które bezbłędnie wypełnią i prześlą dokumenty konkursowe.

Jeżeli kilku uczestników uzyska identyczny wynik pod względem stażu, o ostatecznym miejscu na liście zwycięzców przesądzi dokładny czas wysłania zgłoszenia.