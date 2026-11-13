Dramat pod Ciechanowem. Cała rodzina w szpitalu. Zaczęło się od zwykłego bólu głowy!

Środowy poranek (11 listopada), tuż po godzinie siódmej. Do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie z jednego z domów w Sokołówku. Mieszkańcy: 41-letni mężczyzna, 39-letnia kobieta oraz ich córki w wieku 13 i 15 lat, skarżyli się na silne zawroty głowy i ogólne osłabienie. Na miejscu ratownicy podjęli decyzję o natychmiastowym przewiezieniu całej rodziny do szpitala.

Jak się później okazało, po wstępnych ustaleniach służb, w ich domu uaktywnił się cichy zabójca − tlenek węgla.

Wróg, którego nie widać i nie czuć

Tlenek węgla to podstępny gaz, który co roku zbiera tragiczne żniwo. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, takich jak drewno, węgiel czy gaz, zwłaszcza przy niesprawnych urządzeniach grzewczych lub niedrożnych przewodach kominowych. Jego największym zagrożeniem jest to, że działa w ukryciu.

Nie ma zapachu, barwy ani smaku, więc nie da się go wyczuć zmysłami. Nie drażni dróg oddechowych, przez co organizm nie wysyła żadnych naturalnych sygnałów ostrzegawczych. Gdy dostaje się do krwi, błyskawicznie blokuje dopływ tlenu do organizmu, prowadząc do niedotlenienia najważniejszych organów.

To nie musi być grypa!

Największą pułapką jest to, że pierwsze symptomy zatrucia czadem są łudząco podobne do objawów grypy, przemęczenia czy zatrucia pokarmowego. To sprawia, że wiele osób zbyt późno orientuje się, w jak wielkim są niebezpieczeństwie.

Zaczyna się od bólu i zawrotów głowy, pojawiają się nudności, osłabienie i senność. W dalszej fazie może dojść do przyspieszenia oddechu, kołatania serca i zaburzeń świadomości, które często prowadzą do utraty przytomności i śmierci.

Jak się zabezpieczyć?

Podstawą jest instalacja czujnika tlenku węgla. To niedrogie urządzenie jest najskuteczniejszym strażnikiem, który głośnym alarmem ostrzeże domowników o zagrożeniu, dając bezcenny czas na reakcję.

Równie kluczowe są regularne, coroczne przeglądy instalacji grzewczej i przewodów kominowych, wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych fachowców. Samodzielne przeróbki mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Należy także bezwzględnie dbać o prawidłową wentylację, nigdy nie zasłaniając kratek wentylacyjnych w kuchni czy łazience.

Gdy liczy się każda sekunda...

Jeśli podejrzewasz, że w domu mógł ulotnić się czad, a domownicy źle się czują, działaj natychmiast. Otwórz szeroko wszystkie okna i drzwi, aby stworzyć przeciąg. Jak najszybciej wyprowadź wszystkich na zewnątrz, na świeże powietrze. Bezzwłocznie wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, i jasno poinformuj o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha, rozpocznij resuscytację i kontynuuj ją do przyjazdu ratowników.

Pokaz pierwszej pomocy