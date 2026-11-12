Krwawa strzelanina na siłowni. Jedna osoba nie żyje, sprawcą znany lekarz

Do tragicznego zdarzenia doszło wczesnym rankiem w jednej z siłowni w Waszyngtonie. Mężczyzna, zidentyfikowany później jako dr Matt Lambert, wszedł do klubu i otworzył ogień. Bilans ataku jest tragiczny: jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne. Po dokonaniu zbrodni sprawca wrócił do swojego apartamentu znajdującego się w tym samym budynku, gdzie zabarykadował się na blisko godzinę. Jak podają amerykańskie media, powołując się na źródła w policji, mężczyzna popełnił samobójstwo.

Strzały na siłowni. Świadek: „Pomyślałem, że pękła piłka”

W siłowni w momencie ataku panował chaos. Jeden ze świadków, Anthony Moronez, opowiedział dziennikarzom o chwili, gdy padły strzały. Był na bieżni, kiedy usłyszał głośny huk. Jak relacjonował dla NBC News:

„Pomyślałem, że może pękła jakaś piłka albo spadł na podłogę obraz”

Chwilę później zobaczył leżącego na podłodze mężczyznę. Według jego relacji, inne osoby próbowały udzielić rannemu pomocy, ale szybko zdali sobie sprawę, że obrażenia w „górnej części ciała” są śmiertelne. Niedługo potem włączył się alarm przeciwpożarowy, a ludzie w panice zaczęli opuszczać budynek.

Kim był sprawca? Znany lekarz w sporze o pleśń w luksusowym apartamencie

Jak informuje "New York Post", sprawcą strzelaniny był znany lekarz, dr Matt Lambert. Od dłuższego czasu prowadził on spór ze wspólnotą mieszkaniową. Powodem konfliktu miała być czarna pleśń, która pojawiła się w jego apartamencie. Lambert twierdził, że problem powstał w wyniku prac remontowych w budynku. Swoją frustrację wylewał m.in. w mediach społecznościowych.

„Dwa lata życia w »luksusie« (w tym początek sześciomiesięcznego okresu bez prysznica, suszarki, klimatyzacji i możliwości gotowania)” - napisano na koncie w serwisie X powiązanym z Lambertem, dołączając zdjęcia z remontu.

W marcu 2025 roku lekarz złożył pozew przeciwko wspólnocie, argumentując, że przed remontem w jego lokalu „nie występowało znaczące przedostawanie się wody, pleśń, zapach stęchlizny, gromadzenie się wilgoci ani żadne powiązane z tym szkody”.

Na swojej stronie internetowej Lambert opisywał siebie jako „lekarza medycyny ratunkowej z certyfikatem specjalizacji i ponad dwudziestoletnim doświadczeniem klinicznym”. Z informacji tam zawartych wynikało, że:

„Posiada dogłębną wiedzę na temat przepisów w ochronie zdrowia oraz ich wpływu na wdrażanie nowych technologii”.

Policja bada motyw. Atak był wymierzony w konkretną osobę

Przedstawiciele federalnych i lokalnych organów ścigania przekazali, że wszystko wskazuje na to, iż atak był starannie zaplanowany. Sprawca miał konkretny cel. Dopiero po tym ataku, jak wynika z relacji funkcjonariuszy, Lambert wyszedł na zewnątrz i zaczął strzelać na oślep, raniąc kolejne osoby. Następnie wrócił do mieszkania i zabarykadował się w środku. Policja w Waszyngtonie potwierdziła, że bada konflikt ze wspólnotą mieszkaniową jako główny motyw zbrodni. Radna Brooke Pinto, reprezentująca ten rejon, skomentowała tragedię w rozmowie z NBC News.

„To po prostu niezwykle smutne i bezsensowne – zabić kogoś z powodu sporu, który powinien zostać rozwiązany w sposób rozsądny” - powiedziała.