27-latka zjadła grzyby kupione w sklepie i poczuła ból. Zadzwoniła po pomoc, nie zdążyli jej uratować!

Tragiczna śmierć 27-letniej Francuzki po spożyciu suszonych smardzów z popularnego marketu wstrząsnęła Europą, wywołując pilne śledztwo.

Mimo szybkiej interwencji medycznej, jej stan gwałtownie się pogorszył; sekcja zwłok potwierdziła obecność grzybów w organizmie ofiary.

Sprawdź, czy podejrzana partia została wycofana ze sprzedaży i poznaj szczegóły, które mają wyjaśnić przyczynę tej niewyobrażalnej tragedii.

O tej wielkiej tragedii rozpisują się media w Europie. 27-letnia Marie-Lou z Francji zmarła po tym, jak zjadła posiłek przygotowany z zakupionych w markecie sieci B&M grzybów. Smardze były suszone, nic nie wskazywało na to, że coś może być z nimi nie tak. Kobieta po ich zjedzeniu źle się poczuła i niemal od razu skontaktowała się z regionalnym ośrodkiem zatruć. "Została skierowana do szpitala, gdzie otrzymała pomoc medyczną" - pisze "The Sun".

Zjadła smardze, dzień później już nie żyła

Niestety, jej stan nagle się pogorszył i ostatecznie zmarła dzień później. "Bezpośredni związek między zjedzeniem grzybów, objawami choroby i śmiercią kobiety nie został jeszcze potwierdzony" - mówią śledczy. Prokuratura w Montpellier przekazała, że sekcja zwłok przeprowadzona w miejskim instytucie medycyny sądowej potwierdziła, że ​​Marie-Lou spożyła grzyby na krótko przed tragedią. "Analiza toksykologiczna pomoże nam zrozumieć, co się stało, nawet jeśli niczego nie rozwiąże" - mówi jej rodzina, która uruchomiła zbiórkę, by pokryć koszty pochówku.

Sklep wycofał partię grzybów

Jak podaje "The Sun", grzyby, które spożyła Marie-Lou, to suszone smardze sprzedawane przez popularną sieć dyskontów B&M. "W całym kraju wycofano ze sprzedaży 60-gramowe opakowania suszonych smardzów Champibon z kodem kreskowym 3760201609743". Na razie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości wobec firmy B&M.