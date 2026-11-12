Dziewczynka szła do szkoły. Nastolatek wciągnął ją między drzewa i próbował zgwałcić!

W Worcester doszło do dramatycznego ataku, gdzie 13-letnia dziewczynka cudem uniknęła gwałtu w drodze do szkoły.

Policja intensywnie poszukuje nastoletniego sprawcy, który wciąż jest na wolności, co wywołało pilny apel o wzmożoną ostrożność.

Sprawdź, jakie środki bezpieczeństwa są rekomendowane dla dzieci w regionie i jak społeczność może wesprzeć trwające śledztwo w tej bulwersującej sprawie.

Dramat! Do szokujących zdarzeń doszło w miniony wtorek, 10 listopada, około godz. 8.15 w Nunnery Wood w Worcester. Policja poinformowała, że ​​13-letnia dziewczynka szła do szkoły, gdy nagle została wciągnięta między drzewa przez nieznanego sprawcę. Próbował ją zgwałcić. "W pewnym momencie udało się jej odeprzeć napastnika i zwrócić uwagę osoby przechodzącej nieopodal z pieskiem. To ona wszczęła alarm" - podaje "The Sun".

Napastnik jest poszukiwany. Nie wiedzą, kim jest

Dan Pilkington, główny inspektor Safer Neighbourhood, przekazał, że podejrzany miał na sobie czarne ubranie. Dziewczynka opisała go jako nastolatka, prawdopodobnie w wieku 16-18 lat, osobę rasy mieszanej lub Azjatę. "Na ten teren wysłano znaczną liczbę funkcjonariuszy, którzy przeszukali lasy i okolice" - czytamy.

Jest pilny apel służb

Na razie nie udało się go złapać, nie udało się także ustalić jego tożsamości. Służby lokalne nakazały, by dzieci w najbliższym czasie były zawożone i odbierane ze szkoły, lub podróżowały do niej w kilka osób. Trwa gromadzenie dowodów i nagrań z okolicznych monitoringów.