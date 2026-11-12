Śmiertelny wypadek pod Toruniem! Droga zablokowana

- Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarowym. Jest 1 ofiara śmiertelna. Droga została zablokowana. Utrudnienie powstało około godz. 10:27, a przewidywany czas trwania utrudnienia to 3 godziny - przekazał w komunikacie dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdarzenie potwierdziła w rozmowie z naszym dziennikarzem podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Czekamy na kolejne ustalenia policji w tej sprawie! Artykuł będzie aktualizowany!

Policja apeluje o ostrożność do kierowców i pieszych. Warunki na drogach nie są najłatwiejsze. Należy zdjąć nogę z gazu i dokładnie obserwować sytuację.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].