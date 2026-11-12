Coś zbliża się do Ziemi! Profesor z Harvardu twierdzi, że to nie asteroida

Spis treści
Asteroida 1998 KY26 leci w stronę Ziemi i przyspiesza. Naukowcy badają jej dziwne zachowanie
1998 KY26 to niewielki obiekt o średnicy około 11 metrów, czyli wielkości autobusu. Obraca się wokół własnej osi niezwykle szybko, wykonując pełny obrót w zaledwie 5,35 minuty.
Astronomowie odkryli, że jego prędkość zmienia się w sposób, którego nie można wyjaśnić samym oddziaływaniem grawitacyjnym Słońca i planet.
Naukowcy z Georgia Institute of Technology postanowili sprawdzić, czy za dodatkowe przyspieszenie może odpowiadać lód ukryty pod powierzchnią obiektu. Gdyby zamieniał się w gaz i wydostawał w przestrzeń kosmiczną, mógłby delikatnie popychać asteroidę.
Jednak wyniki badań opublikowane w czasopiśmie „Icarus” wskazują na to, że 1998 KY26 jest prawdopodobnie zbyt ciepły, aby lód mógł się w nim długo utrzymywać. To osłabia teorię, że mamy do czynienia z tak zwaną ciemną kometą.
Profesor Avi Loeb z Harvardu stawia śmiałą hipotezę. To może być radziecka sonda Phobos 1
Profesor Avi Loeb z Harvardu zaproponował inne wyjaśnienie. Podejrzewa, że obiekt może być sondą Phobos 1, którą Związek Radziecki wysłał w kierunku Marsa w 1988 roku. Kontakt z pojazdem utracono zaledwie kilka miesięcy po starcie.
Zdaniem naukowca rozmiary, jasność i sposób poruszania się 1998 KY26 mogą pasować do zaginionej sondy. Jej przyspieszenie mogłoby być wynikiem nacisku promieniowania słonecznego na metalową konstrukcję i panele słoneczne.
Na razie nie ma jednak dowodów potwierdzających tę hipotezę. Większość astronomów nadal uznaje obiekt za niewielką asteroidę.
Japońska sonda Hayabusa2 zbada obiekt 1998 KY26 w 2031 roku
Rozwiązanie zagadki może przynieść japońska misja Hayabusa2. Sonda ma dotrzeć do 1998 KY26 w 2031 roku i dokładnie zbadać obiekt.
Loeb żartuje, że zamiast kosmicznej skały kamery mogą pokazać napis „Wyprodukowano w ZSRR”.
Na razie pochodzenie obiektu pozostaje zagadką. Wiadomo jednak, że mimo zbliżania się do Ziemi nie stanowi on dla naszej planety zagrożenia.