Rosyjskie MSZ potwierdziło śmierć Aleksandra Darczijewa, ambasadora w USA, kluczowego dyplomaty i ostrego krytyka Zachodu.

Darczijew zmarł w wieku 66 lat po długiej chorobie, wcześniej opuszczając Waszyngton na leczenie w Moskwie.

Odkryj, jak jego kadencja wpłynęła na ocieplenie relacji USA-Rosja za Trumpa i co jego odejście oznacza dla przyszłości dyplomacji.

Ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Aleksandr Darczijew zmarł w środę, 11 listopada, w wieku 66 lat - taką lakoniczną informację przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji. "Aleksandr Darczijew pełnił służbę w jednym z najbardziej wymagających obszarów rosyjskiej polityki zagranicznej. Składamy najgłębsze i najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim" - głosi komunikat resortu.

Na co zmarł ambasador Rosji?

Nieco więcej dodała rzeczniczka MSZ, Maria Zacharowa. Według niej Darczijew zmarł po długiej, przewlekłej chorobie. CNN z kolei dotarł do informacji, że jakiś czas temu rosyjski ambasador opuścił placówkę w Waszyngtonie i wrócił do Moskwy, gdzie się leczył.

Ostry krytyk Zachodu

Stacja opisuje go jako doświadczonego dyplomatę i ostrego krytyka Zachodu. Pełnił funkcję ambasadora w Waszyngtonie od marca 2025 roku. "Jego kadencja charakteryzowała się ociepleniem stosunków amerykańsko-rosyjskich, ponieważ prezydent Donald Trump rozpoczął dwustronne rozmowy z Moskwą i ograniczył pomoc dla Ukrainy" - czytamy.

Darczijew wcześniej stał na czele Departamentu Północnoatlantyckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji w Waszyngtonie, a także pełnił funkcję ambasadora Rosji w Kanadzie w latach 2014–2021.

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