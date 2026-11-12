Donald Trump stawia warunek zakończenia wojny z Iranem. Padła konkretna deklaracja

Donald Trump o wojnie z Iranem. Prezydent USA mówi o skali zniszczeń

Podczas wystąpienia na cmentarzu wojskowym w Arlington niedaleko Waszyngtonu Donald Trump mówił o wojnach, w które za jego prezydentury zaangażowały się Stany Zjednoczone - wbrew obietnicom wyborczym. Szczególnie dużo czasu poświęcił wojnie z Iranem.

Amerykański prezydent przekonywał, że Iran prowadzi wojnę przeciwko USA od 1979 roku, a obecny konflikt jest odpowiedzią na działania Teheranu.

– Pytanie tylko, kiedy chcemy to zakończyć. Chcemy mieć pewność, że odniesiemy całkowite zwycięstwo, a nie 93-procentowe. To będzie całkowite zwycięstwo – powiedział Trump.

Prezydent USA ocenił także, że amerykańskie operacje wojskowe spowodowały w Iranie ogromne zniszczenia. Według niego odbudowa kraju może potrwać nawet ćwierć wieku.

– Ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli już niszczyć tego kraju – dodał.

President Trump said Wednesday the U.S. has already won the war against Iran, but when the conflict will end is a different question. “America did not start a war with Iran,” he said at a Veterans Day event at Arlington National Cemetery in Virginia. “Iran has been waging war on America since 1979. This should have been taken care of a long time ago.” “Under this administration, and it was about time, somebody fought back,” he continued. “All of us fought back. We fought back. And we seriously fought back. And we won.”— CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Donald Trump wspomina pojmanie Nicolasa Maduro i chwali Pete'a Hegsetha

W przemówieniu Trump odniósł się też do amerykańskiego ataku, podczas której pojmano przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Twierdził, że zyski z przejętych złóż ropy naftowej wielokrotnie przewyższyły koszty działań wojskowych.

– Mówiono kiedyś, że „zwycięzcy należą się łupy”. Dziś można tak mówić w naszym przypadku – stwierdził.

Trump powiedział także, że nakazał Rosji i Chinom wycofanie się z Wenezueli. Porównał wojnę z Iranem do wcześniejszych konfliktów z udziałem USA, między innymi w Korei, Wietnamie, Iraku i Afganistanie. Jego zdaniem Amerykanie niewiele na nich zyskali.

Podczas uroczystości prezydent wyróżnił szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, którego powitano głośnymi brawami. Dzień wcześniej Republikanie zablokowali w Kongresie wniosek o jego impeachment, związany między innymi z wojną z Iranem.

Przemówienie odbyło się w Dniu Weteranów, który Amerykanie obchodzą 11 listopada. Święto jest poświęcone wszystkim osobom, które służyły w siłach zbrojnych USA.

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