Donald Trump stawia warunek zakończenia wojny z Iranem. Padła konkretna deklaracja

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Donald Trump o wojnie z Iranem. Prezydent USA mówi o skali zniszczeń
Podczas wystąpienia na cmentarzu wojskowym w Arlington niedaleko Waszyngtonu Donald Trump mówił o wojnach, w które za jego prezydentury zaangażowały się Stany Zjednoczone - wbrew obietnicom wyborczym. Szczególnie dużo czasu poświęcił wojnie z Iranem.
Amerykański prezydent przekonywał, że Iran prowadzi wojnę przeciwko USA od 1979 roku, a obecny konflikt jest odpowiedzią na działania Teheranu.
– Pytanie tylko, kiedy chcemy to zakończyć. Chcemy mieć pewność, że odniesiemy całkowite zwycięstwo, a nie 93-procentowe. To będzie całkowite zwycięstwo – powiedział Trump.
Prezydent USA ocenił także, że amerykańskie operacje wojskowe spowodowały w Iranie ogromne zniszczenia. Według niego odbudowa kraju może potrwać nawet ćwierć wieku.
– Ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli już niszczyć tego kraju – dodał.
Donald Trump wspomina pojmanie Nicolasa Maduro i chwali Pete'a Hegsetha
W przemówieniu Trump odniósł się też do amerykańskiego ataku, podczas której pojmano przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Twierdził, że zyski z przejętych złóż ropy naftowej wielokrotnie przewyższyły koszty działań wojskowych.
– Mówiono kiedyś, że „zwycięzcy należą się łupy”. Dziś można tak mówić w naszym przypadku – stwierdził.
Trump powiedział także, że nakazał Rosji i Chinom wycofanie się z Wenezueli. Porównał wojnę z Iranem do wcześniejszych konfliktów z udziałem USA, między innymi w Korei, Wietnamie, Iraku i Afganistanie. Jego zdaniem Amerykanie niewiele na nich zyskali.
Podczas uroczystości prezydent wyróżnił szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, którego powitano głośnymi brawami. Dzień wcześniej Republikanie zablokowali w Kongresie wniosek o jego impeachment, związany między innymi z wojną z Iranem.
Przemówienie odbyło się w Dniu Weteranów, który Amerykanie obchodzą 11 listopada. Święto jest poświęcone wszystkim osobom, które służyły w siłach zbrojnych USA.