Donald Trump stawia warunek zakończenia wojny z Iranem. Padła konkretna deklaracja

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-11-12 10:20

Donald Trump powiedział, że Stany Zjednoczone zakończą wojnę z Iranem dopiero po odniesieniu "całkowitego zwycięstwa". Prezydent USA mówił o tym w środę, 11 listopada, podczas obchodów Dnia Weteranów na cmentarzu wojskowym w Arlington. Według niego Iran będzie potrzebował aż 25 lat, aby odbudować kraj po amerykańskich atakach. Trump wyraził jednocześnie nadzieję, że dalsze niszczenie Iranu nie okaże się konieczne.

Prezydent USA Donald Trump siedzi przy biurku z rękami splecionymi na blacie. O wojnie z Iranem przeczytasz na SE.
Autor: Alex Brandon/ Associated Press

Donald Trump o wojnie z Iranem. Prezydent USA mówi o skali zniszczeń

Podczas wystąpienia na cmentarzu wojskowym w Arlington niedaleko Waszyngtonu Donald Trump mówił o wojnach, w które za jego prezydentury zaangażowały się Stany Zjednoczone - wbrew obietnicom wyborczym. Szczególnie dużo czasu poświęcił wojnie z Iranem.

Amerykański prezydent przekonywał, że Iran prowadzi wojnę przeciwko USA od 1979 roku, a obecny konflikt jest odpowiedzią na działania Teheranu.

– Pytanie tylko, kiedy chcemy to zakończyć. Chcemy mieć pewność, że odniesiemy całkowite zwycięstwo, a nie 93-procentowe. To będzie całkowite zwycięstwo – powiedział Trump.

Prezydent USA ocenił także, że amerykańskie operacje wojskowe spowodowały w Iranie ogromne zniszczenia. Według niego odbudowa kraju może potrwać nawet ćwierć wieku.

– Ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli już niszczyć tego kraju – dodał.

Donald Trump wspomina pojmanie Nicolasa Maduro i chwali Pete'a Hegsetha

W przemówieniu Trump odniósł się też do amerykańskiego ataku, podczas której pojmano przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Twierdził, że zyski z przejętych złóż ropy naftowej wielokrotnie przewyższyły koszty działań wojskowych.

– Mówiono kiedyś, że „zwycięzcy należą się łupy”. Dziś można tak mówić w naszym przypadku – stwierdził.

Trump powiedział także, że nakazał Rosji i Chinom wycofanie się z Wenezueli. Porównał wojnę z Iranem do wcześniejszych konfliktów z udziałem USA, między innymi w Korei, Wietnamie, Iraku i Afganistanie. Jego zdaniem Amerykanie niewiele na nich zyskali.

Podczas uroczystości prezydent wyróżnił szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, którego powitano głośnymi brawami. Dzień wcześniej Republikanie zablokowali w Kongresie wniosek o jego impeachment, związany między innymi z wojną z Iranem.

Przemówienie odbyło się w Dniu Weteranów, który Amerykanie obchodzą 11 listopada. Święto jest poświęcone wszystkim osobom, które służyły w siłach zbrojnych USA.

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