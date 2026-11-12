74-letni gangster uciekł z aresztu domowego. Opuścił się na linie z piątego piętra!

Włoski terrorysta z Czerwonych Brygad, skazany na 27 lat więzienia, uciekł z aresztu domowego w Argentynie, czekając na ekstradycję.

Leonardo Bertulazzi dokonał brawurowej ucieczki z piątego piętra, zdejmując bransoletkę elektroniczną i używając liny, co wywołało pilny alert.

Odkryj szczegóły tej zaskakującej ucieczki 74-latka oraz poznaj kwotę nagrody wyznaczonej za jego schwytanie, kluczową dla międzynarodowej sprawiedliwości.

O bulwersującej sprawie informuje między innymi stacja TN. "Były członek włoskiej grupy terrorystycznej Czerwone Brygady, złapany w Argentynie i oczekujący na ekstradycję do Włoch, uciekł z aresztu domowego". Mowa o Leonardo Bertulazzim, skazanym we Włoszech na 27 lat więzienia za udział w porwaniu i członkostwo w organizacji zbrojnej. Gangster został aresztowany w Argentynie przed dwoma laty, niedawno argentyński Sąd Najwyższy wyraził zgodę na jego ekstradycję, jednak procedury przewiezienia go do Włoch wciąż były w toku.

74-latek uciekł przez okno. Jest nagroda za pomoc w jego złapaniu!

Argentyńskie media opisują jego ucieczkę. Zgodnie z tym, co podają, miał zdjąć elektroniczną bransoletkę monitorującą jego położenie, po czym przy użyciu uprzęży i liny uciec przez okno z mieszkania na piątym piętrze budynku w Buenos Aires.

"Pagina 12" podaje, że policję zaalarmował brak ruchu wykrywanego przez elektroniczną bransoletkę. Gdy służby przyjechały na miejsce, znalazły urządzenie na podłodze. Zanim funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać mieszkanie, wezwali saperów, bo obawiali się, że 74-latek mógł podłożyć ładunki wybuchowe. Zostało to jednak wykluczone.

Czerwone Brygady porwały i zabiły byłego premiera

Włoska agencja informacyjna ANSA donosi, że ogłoszono "pilny alert, by natychmiast go namierzyć". Wyznaczono nawet nagrodę za pomoc w jego ujęciu - to 20 mln pesos, czyli około 50 tys. zł. Jak przypomina PAP, Bertulazzi stracił w Argentynie status uchodźcy w 2024 roku, gdy władzę w kraju objął prawicowy prezydent Javier Milei. Lewicowa organizacja terrorystyczna Czerwone Brygady, z którą był powiązany zbieg, działała we Włoszech w latach 70. i 80. XX wieku i odpowiadała między innymi za porwanie i zamordowanie byłego premiera Aldo Moro w 1978 roku.