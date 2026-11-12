Ukraińskie drony nad krajami NATO. Wiadomo, czemu ich nie zestrzelono

Trzy drony wtargnęły nad Łotwę. Poderwano myśliwce

Trzy drony naruszyły w środę przestrzeń powietrzną Łotwy podczas ukraińskich ataków na rosyjskie obiekty portowe. Jeden z bezzałogowców przeleciał nad wszystkimi trzema krajami bałtyckimi. W odpowiedzi na zagrożenie poderwano myśliwce NATO stacjonujące na Litwie. Żaden z dronów nie został jednak zestrzelony. Jak wyjaśniają wojskowi, decyzję podjęto ze względu na bezpieczeństwo ludności cywilnej i bliskość granicy z Rosją.

O naruszeniu przestrzeni powietrznej poinformowały łotewskie siły zbrojne. Do zdarzenia doszło w środę, gdy Ukraina przeprowadzała ataki na infrastrukturę portową w obwodzie leningradzkim w północno-zachodniej Rosji.

Według wojskowych dwa drony pojawiły się nad Łotwą tylko na krótko. Trzeci pokonał znacznie dłuższą trasę, przelatując z południa na północ kraju. Jak się okazało, bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną wszystkich trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii.

Dowódca łotewskich sił zbrojnych generał Kaspars Pudans powiedział w telewizji LTV, że w związku z zagrożeniem poderwano myśliwce NATO, które stacjonują na Litwie. Bezzałogowiec odleciał w kierunku Estonii.

Drony blisko granicy z Rosją. Pożar portu widoczny z Estonii

O naruszeniu przestrzeni powietrznej poinformowały również władze Estonii. Według nich część dronów lecących w stronę rosyjskich obiektów zmieniła kierunek na zachodni i zatoczyła krąg nad Zatoką Fińską.

Niektóre bezzałogowce na krótko znalazły się nad Estonią. Myśliwce NATO nie otworzyły jednak ognia. Drony leciały bowiem tak blisko rosyjskiej granicy, że ich zestrzelenie wymagałoby wystrzelenia pocisków w kierunku terytorium Rosji.

Jak podał estoński nadawca ERR, środowy atak Ukrainy na rosyjską infrastrukturę portową był rozległy. W porcie Ust-Ługa wybuchł duży pożar, którego łuna była widoczna nawet z terytorium Estonii.

Sonda Czy Polska powinna kontynuować przekazywanie uzbrojenia Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

Ukrainian long-range drones attacked the Ust-Luga Port in Leningrad Oblast tonight, resulting in multiple large fires breaking out. https://t.co/wxJ1qUu26I— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) November 11, 2026