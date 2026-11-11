Tak gwiazdy disco polo uczciły Święto Niepodległosci. Czadoman maszerował, Skolim filmował

Święto Niepodległości to dla wielu Polaków okazja, by zamanifestować przywiązanie do ojczyzny i wspólnie uczcić ważną rocznicę. 11 listopada 2026 r. na ulicach polskich miast odbywały się uroczystości, marsze i wydarzenia upamiętniające odzyskanie niepodległości. Nie zabrakło też znanych twarzy.

Czadoman: "𝐍𝐢𝐞𝐜𝐡 ż𝐲𝐣𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚!!"

Wśród artystów disco polo uwagę zwrócił Czadoman. Wokalista, znany z takich przebojów jak "Ruda tańczy jak szalona", nie ograniczył się do internetowych życzeń. Wybrał się na marsz, by osobiście uczestniczyć w obchodach. Zdjęcie z tego wydarzenia zamieścił na swoim profilu na Instagramie.

𝐍𝐢𝐞𝐜𝐡 ż𝐲𝐣𝐞 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐚!! 𝐖𝐨𝐥𝐧𝐚 𝐢 𝐍𝐢𝐞𝐩𝐨𝐝𝐥𝐞𝐠ł𝐚!

- podpisał zdjęcie Czadoman.

Fani discopolowego śpiewaka pospieszyli z komentarzami. Wyraźnie spodobał się wszystkim gest i obecność Czadomana na marszu. Wszyscy popierali Pawła Dudka i w krótkich hasłach deklarowali miłość dla ojczyzny.

Skolim nagrywa wzruszającą scenę

Swoją aktywnością w sieci zainteresowanie wzbudził również Skolim. Król latino pokazał, że obserwuje wydarzenia związane z 11 listopada. On właśnie był świadkiem, kiedy bardzo starsza osoba zawieszała w oknie flagę i walczyła z wiatrem, prostując niesforną materię.

Nic dziś lepszego już nie zobaczę...

- napisał Konrad Skolimowski na filmie.

Artyści znaleźli własny sposób na zaznaczenie swojej obecności w tym szczególnym dla Polaków dniu. Największe gwiazdy zaśpiewały na koncercie "Wspólna Niepodległa 2026", a Julia Wieniawa postanowiła czarować. Z kolei prezydent Karol Nawrocki odznaczył słynną polską aktorkę jednym z najważniejszych medali.

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Skolim tłumaczy się z występu z dziećmi: "To było niefortunne"