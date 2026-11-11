Pogoda zwariuje jeszcze bardziej? Nadchodzi fala ciepła. Prawie 20 st. Celsjusza. Górale jednak chowają sanie? Wiemy, kiedy zrobi się ciepło

Po niedawnym ataku zimy i opadach śniegu, Polska szykuje się na spektakularną zmianę pogody, która zaskoczy wielu.

Nadciąga niespodziewana fala ciepła, która w najbliższych dniach przyniesie temperatury sięgające nawet 20 stopni Celsjusza, znacznie powyżej normy.

Sprawdź, kiedy dokładnie nadejdzie ocieplenie i jak długo utrzyma się ta nietypowa aura, która pozwoli odetchnąć od zimowych kurtek.

Nadciąga fala ciepła. W prognozach nawet 20 st. Celsjusza

Ostatnie dni w pogodzie to prawdziwe zawirowanie. Już amerykańskie modele pogodowe wskazywały, że w okolicy połowy miesiąca nad Polskę nadciągnie zimowa aura i pierwsze w tym roku opady śniegu. Faktycznie ochłodzenie pojawiło się nieco wcześniej. We wtorek, 10 listopada w wielu rejonach kraju spadł śnieg, a w nocy temperatury spadły poniżej 0 st. Celsjusza. Dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi na długotrwały atak zimy i wyciąganie zimowych kurtek i płaszczy, mamy dobrą wiadomość. Nad Europę sunie fala ciepła. Jak podaje portal dobrapogoda24 wpływ cyrkulacji strefowej wymusi częstsze wymiany powietrza i okresowo będzie odczuwalne wyraźne ocieplenie. Zmiana pogody zauważalna jest już na południu Europy. Minionej doby temperatury we Włoszech odnotowano temperaturę 28 st. Celsjusza.

Fala ciepła nadciągnie także nad Polskę. Już w czwartek, 12 listopada temperatura lokalnie wzrośnie do 15 st. Celsjusza. Najcieplej ma być na południu i południowych wschodzie kraju. Według synoptyków w rejonach górskich pojawi się umiarkowany wiatr fenowy, które miejscowo podniesie temperaturę nawet do 17 st. Celsjusza. Wiatr fenowy, często nazywany w Polsce halnym, to fascynujące zjawisko meteorologiczne. Powstaje, gdy wilgotne powietrze napotyka na barierę górską i wznosi się, ochładzając i tracąc wilgoć w postaci opadów po jednej stronie pasma. Następnie, już suche powietrze, opada po drugiej stronie gór, sprężając się i gwałtownie ogrzewając. To właśnie ten proces sprawia, że temperatura w rejonach podgórskich może nagle wzrosnąć nawet o kilkanaście stopni Celsjusza, przynosząc niezwykłe ocieplenie.

Wysokie temperatury mogą utrzymać się nawet przez kilka dni, co nie jest normą dla tego pory roku.

Pogoda na zimę 2026/2027. Czeka nas ciepła czy mroźna zima?

Pierwsze prognozy pogody na zimę 2026/2027 wskazują, że będzie to czas sporym zawirowań. Naukowcy już teraz przestrzegają przed rekordowym El Niño. Pomiary z października wykazały, że woda w rejonie Hawajów po raz pierwszy przekroczyła 30 st. Celsjusza. Oznacza to, że pogoda zimą może być zmienna, od typowo zimowej, po okresowe ocieplenie. Rekordowe El Niño wskazuje również, że cały 2027 rok może być rekordowo gorący. Najnowsze prognozy synoptyków wskazują, że grudzień 2026 nie będzie odbiegał od normy pogodowej dla tego miesiąca. Pod koniec roku prognozowane są nawet spore opady śniegu. Może się zatem powtórzyć się sytuacja z ubiegłego roku, gdy na przełomie grudnia i stycznia zaatakowała zima.

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