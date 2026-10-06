Pogoda na Boże Narodzenie 2026. Pierwsze karty odkryte, a w talii brakuje asów. Czeka nas zima stulecia niczym w PRL-u? Prognozy jasno mówią, jak się przygotować.

Listopad zaskakuje: po niemal letnich dniach Polskę czeka gwałtowne ochłodzenie z deszczem i znacznym spadkiem temperatur. Prognozy na Boże Narodzenie 2025/2026 są niejednoznaczne: od nadziei na śnieg po przewidywania rekordowo ciepłego grudnia pod wpływem El Niño. Czy zima przyniesie białe święta, czy zaskoczy nas kolejny anomalnie ciepły grudzień? Poznaj najnowsze, intrygujące scenariusze!



Zaskakująca pogoda w listopadzie

Prognozy pogody na najbliższe dni wskazują, że wiele będzie się działo. W ostatnich dniach nad Europą zauważalne były wysokie zmiany temperatur. Nad większością kontynentu dominowało ciepło powietrze i w wielu rejonach, podobnie jak w Polsce, temperatury były niemalże letnie.

Fala chłodu zbliża się do Polski? Nawet kilkanaście stopni na plusie

Najnowsze prognozy pogody dotyczące Polski wskazują wiele zmian. Czeka nas zmienna pogoda, która może mieć wpływ na nasze samopoczucie. Po okresie z ciepła aurą, pod koniec tego tygodnia do Polski zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze, co przyniesie wyraźną zmianę pogody.

W najbliższych dniach pogoda w Polsce przejdzie dynamiczną przebudowę – po okresie ciepłego babiego lata nadchodzi wyraźne załamanie aury, deszcz oraz spore ochłodzenie. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda skończy się już w czwartek, 8 października, kiedy znad Atlantyku nadciągnie deszczowy cyklon. Do czwartku wciąż będzie stosunkowo ciepło (miejscami nawet powyżej 20°C) .Od piątku czeka nas gwałtowne ochłodzenie o kilka do kilkunastu stopni

W nocy i o świcie (zwłaszcza w kotlinach górskich i dolinach) zaczną pojawiać się gęste mgły radiacyjne oraz lokalne przymrozki, szczególnie w drugiej połowie omawianego okresu.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Wszystko już wiadomo

Synoptycy mogą już prognozować z większym prawdopodobieństwem pogodę na Boże Narodzenie. Według najnowszych modeli meteorologicznych przełom listopada i grudnia to kolejne zawirowania w pogodzie. Wędrujące fronty atmosferyczne przyniosą intensywne wiatry i opady śniegu. W następnych dniach nad Polską pojawi się powietrze atlantyckie, które przyniesieni cieplejszą pogodę.

Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią rosną pytania o świąteczną aurę. Czy tegoroczne Boże Narodzenie 2025/2026 przyniesie obfity śnieg i mroźne temperatury? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) uchyla rąbka tajemnicy.

Według Agnieszki Prasek, synoptyk i rzeczniczki IMGW, przełom listopada i grudnia może przynieść zaskakujące zmiany. Modele meteorologiczne wskazują na nagłe ocieplenie stratosferyczne pod koniec listopada. Co to oznacza dla Polski? Prognozy śniegu wyglądają obiecująco, szczególnie dla południowych, centralnych i wschodnich regionów kraju. Jeśli temperatury spadną odpowiednio nisko, istnieje szansa na utworzenie się trwałej pokrywy śnieżnej.

Za napływ chłodnego powietrza odpowiadać będzie specyficzna sytuacja baryczna nad Europą. Układ wysokiego ciśnienia na północy i niskiego na południu będzie sprzyjał kierowaniu zimnych, arktycznych mas powietrza ze wschodu i północnego wschodu w głąb Polski.

Naukowcy wskazują, że zima 2026/2027 może okazać się bardzo zmienna i gwałtowna. Od okresowych ataków śnieżnej pogody, po wielodniowe okresy z rozpogodzeniami oraz dodatnimi temperaturami. Pierwszym z aspektów, który budzi zainteresowanie synoptyków są zmiany wywołane przez El Niño. Ta potężna anomalia polega na utrzymaniu ponadprzeciętnie wysokich temperatur wody w strefie południowego Pacyfiku. Ma ona wpływ na pogodę na całym świecie. Naukowcy z uznanego serwisu meteorologicznego Severe Weather Europe (SWE) wskazują, że tegoroczne El Niño może okazać się rekordowe.

Pogoda na Boże Narodzenie zapowiada, że grudzień 2026 zapowiada się w całej Polsce jako miesiąc znacznie cieplejszy niż norma wieloletnia (z lat 1991–2020.. Średnie temperatury mogą być wyższe o 1 do 1,5°C , a niektóre modele wskazują na odchylenie lokalne we wschodniej Polsce nawet o ponad 3°C.

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Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!