Choć białe obrusy prezentują się niezwykle szykownie, to usunięcie z nich tłustych śladów podczas standardowego prania bywa bardzo trudnym zadaniem.

Wstępne czyszczenie zatłuszczonej tkaniny można przeprowadzić za pomocą popularnego artykułu, który niemal każdy przechowuje w kuchennej szafce.

Przygotowaną mieszankę wystarczy zaaplikować na plamę, ostrożnie ją przetrzeć i wrzucić materiał do pralki, pamiętając wcześniej o wykonaniu próby na mało widocznym skrawku obrusa.

Kolor biały od zawsze stanowi symbol świeżości, klasy oraz ponadczasowej elegancji. Z tego powodu podczas niedzielnych obiadów, świąt czy ważnych spotkań rodzinnych na stołach tak często lądują właśnie białe obrusy. Zachowanie ich w nieskazitelnej czystości sprawia jednak sporo trudności, zwłaszcza gdy na materiał skapnie olej, masło bądź tłusty sos. Standardowe pranie często nie radzi sobie z tego typu zabrudzeniami, a mocne tarcie tkaniny może jedynie pogłębić problem.

Jak usunąć tłustą plamę z białego obrusu?

Pojawienie się tłustego śladu na jasnym nakryciu stołu nie oznacza jeszcze katastrofy. Skutecznym rozwiązaniem do wstępnego odplamiania jest ocet spirytusowy, który bez trudu znajdziemy w większości domowych szafek kuchennych. Produkt ten należy połączyć z wodą w równych proporcjach, czyli w stosunku jeden do jednego. Tak przygotowaną miksturę nakładamy bezpośrednio na plamę, używając do tego wacika kosmetycznego lub miękkiej szmatki. Materiału nie wolno silnie szorować, ponieważ do rozluźnienia struktury brudu wystarczy delikatne przykładanie i przecieranie. Po upływie paru minut tkaninę należy wyprać według wskazówek na metce, stosując środek piorący dedykowany białym rzeczom.

Dlaczego ocet spirytusowy działa na tłuste plamy?

Kwaśny odczyn octu sprawia, że substancja ta świetnie radzi sobie z likwidowaniem rozmaitych osadów oraz resztek brudu, a dodatkowo ułatwia późniejsze wypłukanie samej plamy z włókien materiału. Przy zabrudzeniach z tłuszczu najważniejsze zadanie spełnia jednak środek piorący, który rozbija cząsteczki łoju i pozwala pozbyć się ich w trakcie cyklu prania. W sytuacji, gdy plama jest zaschnięta lub głęboko weszła w strukturę tkaniny, cały proces trzeba będzie powtórzyć. Zanim zastosujemy ocet, dobrze jest przetestować go na schowanym fragmencie materiału, a przy wyjątkowo delikatnych obrusach trzeba zachować wzmożoną czujność.

Korzystanie z białych obrusów wcale nie musi ograniczać się wyłącznie do odświętnych wydarzeń. Szybkie reagowanie na powstałe plamy oraz właściwe dbanie o materiał sprawią, że tkanina przez lata utrzyma swoją nienaganną prezencję. Nawet jeśli podczas posiłku przydarzy się drobny wypadek, nie ma powodu do zmartwień.

Miloo Home - Świąteczny stół

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