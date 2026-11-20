Obalamy dietetyczny mit: gotowane ziemniaki nie tuczą, a wręcz wspomagają sytość, dostarczając zaledwie 80 kcal na 100g, jeśli są odpowiednio przygotowane.

Odkryj ich prozdrowotne supermoce: są bogatym źródłem potasu, witaminy C, magnezu, żelaza i błonnika, idealnie wpisując się w zbilansowaną dietę.

Sprawdź, jak prostym dodatkiem podczas gotowania odmienić smak ziemniaków i sprawić, że nawet najbardziej wybredni smakosze będą zachwyceni!

Dlaczego warto spożywać gotowane ziemniaki?

Ziemniaki to zdecydowanie jedno z warzyw wokół, którego narosło zbyt dużo mitów. Często powtarza się, że ziemniaków nie powinno się jeść na diecie i że powodują one tycie. To jeden z najczęściej powtarzanych mitów w dietetyce. Same ziemniaki nie tuczą. Ugotowane ziemniaki zawierają jedynie około 80 kcal na 100 g. Dają duże poczucie sytości i sprawiają, że długi czas nie odczuwamy głodu. Mity wokół ziemniaków wynikają przede wszystkim z dodawanych do nich dodatków. Wiele złego robią tłuste dodatki, czyli oliwa, okrasa oraz tłuste sosy. To nie gotowanie ziemniaki mogą tuczyć, a frytki oraz chipsy (przy założeniu przekroczeniu odpowiedniej kaloryki oraz innych składników).

Ziemniaki same w sobie są świetnym posiłkiem i stanowią element zbilansowanej diety. Zawierają dużo potasu, witaminę C, magnez oraz żelazo. Dodatkowo są one świetnym źródłem błonnika. Co ważne, ziemniaki nie zawierają glutenu i są lekkostrawne. Podstawą ziemniaków w diecie jest ich odpowiednie przygotowywanie. Najlepiej spożywać je ugotowane bez okrasy oraz masła. Jeżeli lubisz kremową konsystencję to alternatywnie możesz dodać niewielką ilość naturalnego jogurtu.

Aby w pełni wykorzystać potencjał zdrowotny ziemniaków, kluczowy jest sposób ich gotowania. Najwięcej witamin i minerałów, takich jak witamina C czy potas, zachowują, gdy gotujemy je w mundurkach, czyli ze skórką. Skórka działa jak naturalna bariera, zapobiegając wypłukiwaniu cennych składników do wody. Jeśli obierasz ziemniaki, staraj się to robić tuż przed gotowaniem i używaj jak najmniejszej ilości wody lub zdecyduj się na gotowanie na parze – to jedna z najzdrowszych metod obróbki.

Dodaj do to gotowania ziemniaków, a nawet teściowa je pochwali

Rewelacyjną alternatywą dla zwykłych, gotowanych ziemniaków są przyprawy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że do gotowania ziemniaków można dodać inne przyprawy, a nie tylko sól. Świetnym sposobem jego gotowania ziemniaków są liście laurowe, ziele angielskie, oregano, kminek oraz rozmaryn. Przyprawy te świetnie podbijają smak ziemniaków i sprawiają, że zyskują one nowy wymiar.

Eksperymentowanie z przyprawami podczas gotowania ziemniaków to prawdziwa kulinarna przygoda! Oprócz wspomnianych liści laurowych czy rozmarynu, warto spróbować słodkiej papryki, która nada ziemniakom delikatny, wędzony posmak i piękny kolor. Czosnek (całe ząbki lub granulowany) to klasyk, który zawsze się sprawdza, podobnie jak świeży tymianek. Dla miłośników orientalnych nut, szczypta kurkumy nie tylko wzbogaci smak, ale także podkręci złocisty odcień ziemniaków. Pamiętaj, aby przyprawy dodawać do wody już na początku gotowania, by miały czas uwolnić swój aromat.

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