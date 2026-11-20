Hipopotamica Fiona z zoo w Cincinnati nie żyje. Przyczyną śmierci czapka zwiedzającego

Hipopotamica Fiona zmarła w czwartek, 19 listopada, w zoo w Cincinnati w amerykańskim stanie Ohio. Jak podaje CNN, ponad tydzień wcześniej na jej wybieg dostała się włóczkowa czapka pozostawiona przez jednego z turystów. Przedmiot wpadł w wentylator, który przerzucił go ponad szybą oddzielającą zwierzęta od zwiedzających. Hipopotamica połknęła czapkę, a ta zablokowała jej przewód pokarmowy.

Pracownicy zoo i lekarze weterynarii przez wiele dni walczyli o życie 9-letniej Fiony. Wielokrotnie próbowali usunąć czapkę, ale bezskutecznie. Nie zdecydowali się na operację, ponieważ byłaby zbyt niebezpieczna. Zwierzę ważyło ponad 900 kilogramów, a gruba skóra hipopotamów utrudnia gojenie ran po zabiegach.

– Jesteśmy w szoku. Walczyła do samego końca – powiedział dyrektor zoo w Cincinnati Dave Jenike.

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Hipopotamica zdobyła ogromną popularność już w 2017 roku, kiedy przyszła na świat jako wcześniak. Ważyła zaledwie 13 kilogramów i była zbyt słaba, żeby samodzielnie pić mleko matki. Jej życie udało się uratować dzięki całodobowej opiece pracowników zoo, którym pomagali pielęgniarze z miejscowego szpitala dziecięcego.

Walkę o życie małej Fiony obserwowały miliony ludzi. Z czasem hipopotamica stała się jedną z największych atrakcji Cincinnati. Przyjeżdżali ją oglądać turyści z całego świata, między innymi z Australii, Japonii i Niemiec.

Wiadomość o jej śmierci wywołała ogromny smutek. Burmistrz Cincinnati Aftab Pureval nazwał Fionę „symbolem wytrwałości i radości”. Gubernator elekt Ohio Amy Acton podkreśliła, że była jednym z symboli miasta.

Weterynarze zwracają uwagę, że nawet przedmiot, który dla człowieka wydaje się zupełnie niegroźny, może doprowadzić do śmierci dużego i silnego zwierzęcia.

The Cincinnati Zoo borrowed a vibration plate from a horse farm in hopes of helping Fiona the hippo pass a knit cap she swallowed. Veterinarians examined her Tuesday, using a 9-foot scope to perform a colonoscopy. The zoo says it hopes the vibrations will help move the cap through her digestive tract. A visitor tossed the hat into the air, and a ceiling fan sent it through a small opening above the viewing windows, the zoo said. Keepers are monitoring Fiona around the clock and giving her some of her favorite foods to help her pass the hat.— The Associated Press (@AP) November 19, 2026