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Hipopotamica Fiona z zoo w Cincinnati nie żyje. Przyczyną śmierci czapka zwiedzającego
Hipopotamica Fiona zmarła w czwartek, 19 listopada, w zoo w Cincinnati w amerykańskim stanie Ohio. Jak podaje CNN, ponad tydzień wcześniej na jej wybieg dostała się włóczkowa czapka pozostawiona przez jednego z turystów. Przedmiot wpadł w wentylator, który przerzucił go ponad szybą oddzielającą zwierzęta od zwiedzających. Hipopotamica połknęła czapkę, a ta zablokowała jej przewód pokarmowy.
Pracownicy zoo i lekarze weterynarii przez wiele dni walczyli o życie 9-letniej Fiony. Wielokrotnie próbowali usunąć czapkę, ale bezskutecznie. Nie zdecydowali się na operację, ponieważ byłaby zbyt niebezpieczna. Zwierzę ważyło ponad 900 kilogramów, a gruba skóra hipopotamów utrudnia gojenie ran po zabiegach.
– Jesteśmy w szoku. Walczyła do samego końca – powiedział dyrektor zoo w Cincinnati Dave Jenike.
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Hipopotamica zdobyła ogromną popularność już w 2017 roku, kiedy przyszła na świat jako wcześniak. Ważyła zaledwie 13 kilogramów i była zbyt słaba, żeby samodzielnie pić mleko matki. Jej życie udało się uratować dzięki całodobowej opiece pracowników zoo, którym pomagali pielęgniarze z miejscowego szpitala dziecięcego.
Walkę o życie małej Fiony obserwowały miliony ludzi. Z czasem hipopotamica stała się jedną z największych atrakcji Cincinnati. Przyjeżdżali ją oglądać turyści z całego świata, między innymi z Australii, Japonii i Niemiec.
Wiadomość o jej śmierci wywołała ogromny smutek. Burmistrz Cincinnati Aftab Pureval nazwał Fionę „symbolem wytrwałości i radości”. Gubernator elekt Ohio Amy Acton podkreśliła, że była jednym z symboli miasta.
Weterynarze zwracają uwagę, że nawet przedmiot, który dla człowieka wydaje się zupełnie niegroźny, może doprowadzić do śmierci dużego i silnego zwierzęcia.