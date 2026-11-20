"Leczyli" syna chorego na raka okładami z gliny. 14-latek zmarł. Rodzice usłyszeli wyrok

Ta tragedia wstrząsnęła Włochami! Francesco Gianello zmarł na początku 2024 roku w wieku 14 lat. Dwa lata wcześniej lekarze z Instytutu Ortopedycznego Rizzoli w Bolonii wykryli u niego złośliwy nowotwór kości. Zalecili wykonanie biopsji i jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Rodzice chłopca, Luigi Gianello i Martina Binotto, wybrali jednak wcześniej zupełnie inną drogę. Zdecydowali się na tak zwaną nową medycynę germańską, znaną jako metoda Hamera. Opiera się ona na niepotwierdzonym naukowo przekonaniu, że choroby, w tym nowotwory, są wynikiem konfliktów psychicznych.

Zamiast poddać syna chemioterapii i operacji, rodzice stosowali między innymi okłady z gliny oraz środki przeciwzapalne. W ten sposób opóźnili właściwe leczenie.

Biegli powołani przez sąd uznali, że chłopiec miał realne szanse na przeżycie, gdyby odpowiednio wcześnie rozpoczęto terapię onkologiczną.

Rodzice skazani na więzienie. „Spotkaliśmy niebezpiecznych ludzi”

Jak podaje „La Stampa”, sąd w Vicenzy skazał oboje rodziców na dwa lata pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura domagała się wcześniej 14 lat więzienia dla każdego z nich, zarzucając im zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Podczas procesu ojciec chłopca zapewniał, że rodzice nigdy nie chcieli wyrządzić synowi krzywdy.

W rozmowie z „Corriere della Sera” przyznali jednak, że czują się oszukani przez osoby zachwalające metodę Hamera.

„Spotkaliśmy niebezpiecznych ludzi” – powiedział Luigi Gianello.

Matka chłopca zaapelowała do innych rodziców, by nie eksperymentowali na dzieciach.

„Jeśli chcesz próbować czegoś nowego, rób to na sobie, nie na swoich dzieciach” – podkreśliła Martina Binotto.

Metoda Hamera nie ma naukowych podstaw, a rezygnacja ze sprawdzonego leczenia onkologicznego na jej rzecz może prowadzić do tragicznych skutków.

Podobne przypadki były także w Polsce. Nie tylko zagłodzona Madzia

W Polsce również dochodziło do tragedii, w których rodzice rezygnowali z leczenia dzieci przez lekarzy i powierzali ich zdrowie znachorom. Najbardziej znana jest sprawa półrocznej Madzi z Brzeznej koło Nowego Sącza, która w 2014 roku zmarła z głodu. Warto przypomnieć także śmierć pięcioletniego Przemka z Łukowicy. Obie historie łączy postać tego samego znachora. W kwietniu 2014 roku w Brzeznej w Małopolsce zmarła sześciomiesięczna Magda. W chwili śmierci ważyła zaledwie około 3,5 kilograma. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka zmarła z powodu skrajnego niedożywienia i wycieńczenia organizmu.

Rodzice dziecka, Joanna i Michał P., zrezygnowali z opieki lekarskiej i zaczęli korzystać z porad znachora z Nowego Sącza. Zgodnie z jego zaleceniami karmili córkę między innymi kozim mlekiem, wodą i rozwodnioną kaszką. Dziecko przez wiele tygodni nie otrzymywało odpowiedniego pożywienia.

W grudniu 2015 roku sąd skazał oboje rodziców na sześć miesięcy więzienia. Nie musieli jednak ponownie trafić za kraty, ponieważ zaliczono im wcześniejszy pobyt w areszcie.

W lutym 2017 roku znachor Marek Haslik został skazany w pierwszej instancji na trzy i pół roku więzienia. Zmarł w areszcie.

Pięcioletni Przemek z Łukowicy. Matka odstawiła leki

Kilka lat wcześniej, w 2006 roku, doszło do podobnej tragedii w Łukowicy niedaleko Limanowej. Pięcioletni Przemek chorował na nerki. Początkowo był leczony w szpitalu w Krakowie, gdzie lekarzom udało się poprawić jego stan.

Po powrocie do domu matka chłopca zrezygnowała jednak z zaleconego leczenia. Według doniesień mediów zaczęła korzystać z porad tego samego znachora, który później doradzał rodzicom Madzi. Kobieta odstawiła synowi przepisane leki i stosowała niekonwencjonalne metody. Stan chłopca pogorszył się i dziecko zmarło.

Matka Przemka została prawomocnie skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci przez zaniechanie leczenia. Otrzymała karę pięciu lat więzienia w zawieszeniu. Znachor nie został skazany za śmierć chłopca, ale odpowiadał za składanie fałszywych zeznań.

Sonda Czy uważasz, że kiedyś medycyna pozwoli leczyć wszystkie choroby? Tak i to już niedługo Tak, ale jeszcze trochę na to poczekamy Nie, to niemożliwe

Madre e padre sono stati entrambi condannati a due anni di reclusione, per il reato di omicidio colposo, i genitori di Francesco Gianello, il ragazzino di 14 anni morto per tumore e non curato in tempo, poiché seguivano il "metodo Hamer". Noto anche come Nuova medicina germanica o biologia totale, è una teoria pseudoscientifica priva di fondamento medico. Secondo questa impostazione, le malattie -incluso il cancro - deriverebbero da traumi o conflitti psichici irrisolti e guarirebbero risolvendo tali conflitti, senza ricorrere a terapie mediche convenzionali. Ne scrive Federico Genta su La Stampa #LaStampa— La Stampa (@LaStampa) November 18, 2026