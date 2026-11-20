Zaginięcie Roberta Bąka w Turcji. Odnaleziono plecak 53-latka z Radomia

W sprawie tajemniczego zaginięcia 53-letniego Roberta Bąka pojawiły się nowe ustalenia. Według Onetu już 5 listopada w pobliżu plaży należącej do hotelu Gypsophila Holiday Village w tureckim kurorcie Okurcalar odnaleziono plecak z ubraniami mężczyzny. Nie było w nim dokumentów, dlatego początkowo nie ustalono, do kogo należą rzeczy.

Plecak znajdował się bardzo blisko hotelu, na obszarze, który obejmują kamery monitoringu. Mimo to poszukiwania Polaka rozpoczęły się dopiero 11 listopada.

— Mogę potwierdzić, że plecak należący do zaginionego został odnaleziony w pobliżu plaży hotelowej, bardzo blisko hotelu na terenie objętym monitoringiem. Dlaczego nikt nie podjął poszukiwań po odnalezieniu plecaka na terenie przylegającym do hotelu? Tego jeszcze nie wiemy — powiedział Onetowi Dawid Burzacki, który kieruje zespołem polskich detektywów pomagających bliskim zaginionego.

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Grzegorz Bąk szuka brata w Okurcalar. Rodzina prosi turystów o pomoc

W środę, 18 listopada, na miejsce przyleciał Grzegorz Bąk, brat poszukiwanego mężczyzny. Najbliżsi nadal nie mają żadnych informacji na temat tego, co przytrafiło się 53-latkowi.

„Najgorsza jest ta niepewność. Nie wiemy, gdzie jest Robert, co się z nim wydarzyło i czy potrzebuje pomocy” – powiedział Grzegorz Bąk.

Zaangażowani w sprawę detektywi zabezpieczyli już zapisy z kamer przemysłowych oraz niepublikowane wcześniej fotografie Polaka. Aktualnie przeszukują oni tereny wokół hotelu i linię brzegową, wykorzystując także drony.

Rodzina zwraca się z prośbą do wczasowiczów, którzy wypoczywali w miejscowości Okurcalar między 31 października a 11 listopada, aby dokładnie przejrzeli swoje nagrania wideo i zdjęcia z urlopu. Wszelkie wskazówki można kierować bezpośrednio na skrzynkę mailową [email protected].

Wypoczynek Roberta Bąka w Turcji rozpoczął się 31 października, a 4 listopada mężczyzna po raz ostatni rozmawiał z bliskimi. Powrót do kraju miał zaplanowany na 11 listopada, jednak Polak w ogóle nie dotarł na lotnisko, a w zajmowanym przez niego pokoju hotelowym odkryto pozostawiony telefon. Pomimo trwającej akcji poszukiwawczej wciąż nie wiadomo, co stało się z turystą.