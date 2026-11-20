Trump odpowiedział Tuskowi! Politycy publicznie wbijają sobie szpile

Publiczna wymiana uszczypliwości między Donaldem Tuskiem a Donaldem Trumpem zaczęła się po spotkaniu przywódców Chin, USA i Rosji w Chinach. Amerykański przywódca nazwał wówczas Władimira Putina "swoim przyjacielem". Słowa te wywołały krytyczne komentarze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Niektórzy nie uznali ich tylko za jowialny ozdobnik, a za wyraz szczerej sympatii do rosyjskiego prezydenta i jego działań.

Do wypowiedzi Trumpa odniósł się też premier Polski. Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych krótki komentarz: „Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi”.

Trump odpowiada na słowa Tuska

O reakcję na wpis premiera zapytała Trumpa dziennikarka Fox News Aishah Hasnie. Reporterka rozmawiała z prezydentem telefonicznie, gdy wracał on ze szczytu w Shenzhen na pokładzie prezydenckiego samolotu.

„Cóż, nic nie mogę z tym zrobić” – odpowiedział Trump, odnosząc się do krytyki Tuska.

Prezydent USA nie rozwinął tego wątku. Wspomniał jednak o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej. Według relacji dziennikarki powiedział, że „w Polsce lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, przez pomyłkę”. Tutaj był trochę zbyt surowy dla swojego "przyjaciela", bo rakieta z Przewodowa była akurat rakietą ukraińską i jednocześnie był to zdecydowanie najpoważniejszy incydent tego rodzaju - zginęło dwóch przypadkowych Polaków, rolników na polu blisko granicy z Ukrainą. Tusk nie będzie jednak zapewne zachwycony odpowiedzią Trumpa, jako że prezydent USA wyraźnie stwierdził, iż incydenty z dronami to efekt wypadku przy pracy i nie ma powodu, by przywiązywać do nich szczególną wagę.

Trump przekonuje, że Putin chce zakończyć wojnę

Podczas rozmowy z Fox News Trump ponownie zapewnił, że rosyjski prezydent chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę na Ukrainie. Podobne stanowisko miał przekazać europejskim przywódcom, w tym Donaldowi Tuskowi, podczas rozmowy telefonicznej z uczestnikami spotkania Koalicji Chętnych w Berlinie.

Amerykański prezydent wyraził też nadzieję, że do porozumienia będzie dążył Wołodymyr Zełenski. Na razie nie wiadomo jednak, czy rozmowy przyniosą przełom.

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In our call, President TRUMP told me "Well, I can't do anything about it" when I asked him about Polish PM Tusk being unhappy that he called PUTIN "my friend."— Aishah Hasnie (@aishahhasnie) November 19, 2026

God, protect us from such friends.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 19, 2026

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