Trump odpowiedział Tuskowi! Politycy publicznie wbijają sobie szpile
Publiczna wymiana uszczypliwości między Donaldem Tuskiem a Donaldem Trumpem zaczęła się po spotkaniu przywódców Chin, USA i Rosji w Chinach. Amerykański przywódca nazwał wówczas Władimira Putina "swoim przyjacielem". Słowa te wywołały krytyczne komentarze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. Niektórzy nie uznali ich tylko za jowialny ozdobnik, a za wyraz szczerej sympatii do rosyjskiego prezydenta i jego działań.
Do wypowiedzi Trumpa odniósł się też premier Polski. Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych krótki komentarz: „Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi”.
Trump odpowiada na słowa Tuska
O reakcję na wpis premiera zapytała Trumpa dziennikarka Fox News Aishah Hasnie. Reporterka rozmawiała z prezydentem telefonicznie, gdy wracał on ze szczytu w Shenzhen na pokładzie prezydenckiego samolotu.
„Cóż, nic nie mogę z tym zrobić” – odpowiedział Trump, odnosząc się do krytyki Tuska.
Prezydent USA nie rozwinął tego wątku. Wspomniał jednak o naruszeniach polskiej przestrzeni powietrznej. Według relacji dziennikarki powiedział, że „w Polsce lądowały drony Putina i kilka małych rakiet, przez pomyłkę”. Tutaj był trochę zbyt surowy dla swojego "przyjaciela", bo rakieta z Przewodowa była akurat rakietą ukraińską i jednocześnie był to zdecydowanie najpoważniejszy incydent tego rodzaju - zginęło dwóch przypadkowych Polaków, rolników na polu blisko granicy z Ukrainą. Tusk nie będzie jednak zapewne zachwycony odpowiedzią Trumpa, jako że prezydent USA wyraźnie stwierdził, iż incydenty z dronami to efekt wypadku przy pracy i nie ma powodu, by przywiązywać do nich szczególną wagę.
Trump przekonuje, że Putin chce zakończyć wojnę
Podczas rozmowy z Fox News Trump ponownie zapewnił, że rosyjski prezydent chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę na Ukrainie. Podobne stanowisko miał przekazać europejskim przywódcom, w tym Donaldowi Tuskowi, podczas rozmowy telefonicznej z uczestnikami spotkania Koalicji Chętnych w Berlinie.
Amerykański prezydent wyraził też nadzieję, że do porozumienia będzie dążył Wołodymyr Zełenski. Na razie nie wiadomo jednak, czy rozmowy przyniosą przełom.