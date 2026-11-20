Zgodnie z dawną tradycją choinkę przystrajano w Wigilię, czyli 24 grudnia, choć dzisiaj często robimy to na początku miesiąca, a za korzystny czas uznawano także dni od 14 do 22 grudnia.

Ludowe przesądy głoszą, że rezygnacja z dekorowania drzewka w wybrane dni chroni domowników przed pechem, złą energią oraz nerwowym pośpiechem i kłótniami.

Choć omawiane zasady to wyłącznie dawne wierzenia, stanowią one interesujący element folkloru, jednak w całym procesie najważniejsza pozostaje radość ze wspólnego budowania świątecznego nastroju.

Kiedy ubierać choinkę? Tradycyjne daty dekorowania drzewka na Boże Narodzenie

Polacy w wielu domach zaczynają szykować się do Bożego Narodzenia z dużym wyprzedzeniem, a kluczowym punktem tych przygotowań pozostaje udekorowanie świątecznego drzewka. W przeszłości rodziny przystrajały choinkę zazwyczaj dopiero w Wigilię, czyli 24 grudnia. Domownicy razem wieszali wówczas łańcuchy, bombki oraz własnoręcznie przygotowane dekoracje, czyniąc z drzewka główny symbol zbliżających się świąt. Współcześnie ten obyczaj uległ jednak pewnym zmianom i mnóstwo ludzi decyduje się na ten krok już w pierwszych dniach grudnia, aby dłużej nacieszyć się wyjątkowym klimatem. Z kolei dawne przekazy ludowe wskazują, że przedział od 14 do 22 grudnia również jest bardzo dobrym terminem, który miał gwarantować rodzinne szczęście, pomyślność oraz sukcesy finansowe.

Kiedy nie ubierać choinki? Te dni mogą przynieść pecha

Grudniowy kalendarz kryje w sobie również takie daty, które w dawnych wierzeniach uważano za wyjątkowo nieodpowiednie na zawieszanie ozdób. Ludowe przesądy przestrzegają przede wszystkim przed dekorowaniem drzewka w jakimkolwiek dniu wypadającym jeszcze przed 1 grudnia, ponieważ taki falstart miał przyciągać niepowodzenia i zabierać rodzinie całą magię Bożego Narodzenia. Wyjątkową czujność należało zachować także w okresie przypadającym między 7 a 11 grudnia. Według niektórych źródeł to właśnie te dni uchodziły za szczególnie niekorzystne i wierzono, że postawienie wtedy choinki ściągnie na dom złą energię towarzyszącą mieszkańcom przez kolejne miesiące. W zestawieniu feralnych dat znajduje się ponadto 23 grudnia. Skąd wynikała niechęć do tego konkretnego terminu? Zgodnie z przesądami odkładanie tej czynności na ostatnią chwilę generowało w domu zbędny pośpiech, nerwową atmosferę i kłótnie, które zastępowały spokojne wyczekiwanie na pierwszą gwiazdkę.

Przesądy o ubieraniu choinki. Czy warto wierzyć w ludowe przekazy?

Wspomniane wyżej reguły to naturalnie tylko element folkloru, który nie ma żadnego potwierdzenia w nauce. Mimo to tego typu przekazy mogą stanowić niezwykle intrygujące urozmaicenie naszych corocznych tradycji. Część osób nadal będzie wolała ubrać choinkę wraz z początkiem grudnia, natomiast inni z szacunku do historii zaczekają z tym zadaniem aż do poranka w Wigilię. W tym wszystkim liczy się przede wszystkim to, aby wspólne przystrajanie drzewka dawało domownikom prawdziwą radość, a przedświąteczna krzątanina przed Bożym Narodzeniem nie przekształciła się w nerwową walkę z czasem. Prawdziwy urok świąt nie wynika przecież z kartki w kalendarzu, ale z obecności bliskich, z którymi dzielimy te wyjątkowe chwile.

Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA

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