Śmiertelne potrącenie przez pociąg PKP Intercity w Poznaniu

Do tragedii doszło w czwartek około godz. 21 w okolicy ulicy Garbary w Poznaniu. Pociąg PKP Intercity, który przyjechał z Warszawy Wschodniej, potrącił mężczyznę. Poszkodowany zginął na miejscu.

O śmiertelnym wypadku poinformował Polską Agencję Prasową aspirant Łukasz Kędziora z zespołu prasowego wielkopolskiej policji.

Nie wiadomo jeszcze, dlaczego mężczyzna znalazł się na torach. Służby nie przekazały również informacji o jego wieku i tożsamości. Okoliczności wypadku będą ustalane.

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Utrudnienia kolejowe w Poznaniu. Pociągi jadą objazdami, kursują autobusy zastępcze

Tragiczne zdarzenie doprowadziło do poważnych problemów w kursowaniu pociągów. Z informacji zamieszczonych na Portalu Pasażera wynika, że ruch kolejowy na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny został całkowicie wstrzymany.

Utrudnienia dotknęły podróżnych korzystających z usług kilku przewoźników. Pociągi PKP Intercity, Polregio i Kolei Wielkopolskich skierowano na trasy okrężne.

Koleje Wielkopolskie przekazały także, że dla pasażerów przygotowano autobusy zastępcze. Kursują one między innymi na trasach Poznań Garbary – Kobylnica oraz Poznań Garbary – Swarzędz.

Zmiany wprowadzono również w połączeniach do Wągrowca, Gniezna i Konina. Pociągi jadące w tych kierunkach mają omijać zamknięty odcinek i przejeżdżać przez Poznań Franowo.

Podróżni powinni przygotować się na opóźnienia oraz zmiany tras. Bieżące informacje o kursowaniu pociągów są dostępne na Portalu Pasażera i w komunikatach poszczególnych przewoźników.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia i kiedy pociągi wrócą na swoje stałe trasy.

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