Ta historia wydarzyła się 30 marca 2021 roku - w czasie pandemii koronawirusa. Gdy szpitale pękały w szwach, w wielu miastach powstawały placówki tymczasowe. W Poznaniu zorganizowano taki na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Niestety, doszło tam do dramatycznej sytuacji. Zabrakło tlenu! Dwunastu pacjentów trzeba było nawet przewieźć do innych placówek. Po długim i żmudnym śledztwie, które trwało kilka lat, na ławie oskarżonych posadzono Krzysztofa S., byłego kierownika sekcji energetycznej w dziale technicznym szpitala.

Problem w tym, że oskarżony uważa, że jest jedynie… kozłem ofiarnym całej historii i to nie on powinien odpowiadać za brak tlenu w szpitalu.

- Oskarżono skromnego pracownika działu technicznego, a nie osoby, które ponoszą prawdziwą odpowiedzialność za to, co się stało - mówił jeszcze przed pierwszą rozprawą radca prawny Mariusz Piotrowski, obrońca Krzysztofa S., który przekonuje, że za zaopatrzenie szpitala w tlen odpowiadało więcej osób, w tym szefowie Krzysztofa S.. co ma - jego zdaniem - potwierdzić opinia jednego z biegłych.

Kilka dni później zmarł pacjent w szpitalu, ale ustalono, że to bez brak tlenu. Dlatego śledczy uznali, że Krzysztof S. nie dopełnił swoich obowiązków i między 28 a 30 marca 2021 roku nie podjął odpowiednich działań, aby zapewnić dostawę tlenu na czas, czego wynikiem było narażenie 10 pacjentów na niebezpieczeństwo, bo zabrakło dla nich tlenu do tlenoterapii. Choć proces w tej sprawie właśnie ruszył, będzie się toczyć za zamkniętymi drzwiami. Sąd uzasadnił to ważnymi interesami poszkodowanych pacjentów.