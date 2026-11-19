Jak podaje TVP Poznań, do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miniony weekend, 14-15 listopada, na terenie krytej pływalni QARIUM w Kępnie. W pewnym momencie u przebywającego tam niemowlęcia nastąpiło zatrzymanie oddechu. Sytuacja była bardzo poważna, a każda chwila miała ogromne znaczenie.

Na pomoc dziecku natychmiast ruszyli dyżurujący na obiekcie ratownicy wodni. Rozpoczęli czynności ratunkowe i resuscytację. Ich działania przyniosły efekt jeszcze przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego - udało się przywrócić maluszkowi oddech.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Medycy przebadali niemowlę, a jego stan zdrowia ocenili jako dobry.

Przedstawiciele pływalni podkreślili, że ratownicy zachowali zimną krew i wykazali się profesjonalizmem. Zwrócili też uwagę na znaczenie odpowiedniego przygotowania oraz regularnych szkoleń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obiekcie.

Dziękujemy naszym ratownikom za opanowanie, szybką reakcję, wiedzę i gotowość do niesienia pomocy. To właśnie takie sytuacje pokazują, jak ogromne znaczenie mają odpowiednie przygotowanie, regularne szkolenia i odpowiedzialność osób czuwających nad bezpieczeństwem innych, także w takim obiekcie jak kryta pływalnia. Jesteśmy dumni, że w naszym zespole są osoby, na których można liczyć także w najtrudniejszych chwilach – przekazali przedstawiciele QARIUM Kępno.