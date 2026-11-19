Sprawa wyszła na jaw w sobotę, 14 listopada, kiedy leszczyńscy policjanci otrzymali zawiadomienie od organizacji prozwierzęcej. Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia złego traktowania dwóch czworonogów przetrzymywanych na prywatnym terenie w Wijewie. Pod wskazany adres niezwłocznie udali się dzielnicowi z Włoszakowic oraz Wijewa.

Po dotarciu na posesję funkcjonariusze odkryli dwa czworonogi przywiązane łańcuchami bezpośrednio do murów budynków gospodarczych. Wokół nich znajdowały się całkowicie puste miski, pozbawione wody i pożywienia, a same psy nie miały nawet schronienia w postaci budy. Najgorszy okazał się jednak widok ich szyi, ponieważ metalowe łańcuchy głęboko wrosły w skórę i wywołały ropne, wrzodziejące rany.

W trakcie rozmowy z 51-letnią właścicielką mundurowi dowiedzieli się również, że zaniedbane czworonogi nie posiadały obowiązkowych, aktualnych szczepień. Kobieta nie umiała podać żadnego logicznego wytłumaczenia dla tak drastycznych zaniedbań, jakich się dopuściła.

Obecni na miejscu policjanci wezwali pracowników urzędu gminy Wijewo. Urzędnicy odebrali właścicielce cierpiące psy i przetransportowali je w bezpieczne miejsce, w którym zwierzęta od razu trafiły pod troskliwą opiekę weterynarza.

W najbliższym czasie 51-letnia mieszkanka gminy usłyszy zarzuty związane ze znęcaniem się nad zwierzętami. Odpowie za przetrzymywanie czworonogów w złych warunkach, pozbawienie ich wody oraz pokarmu, a także doprowadzenie do stanu rażącego zaniedbania, za co kobiecie grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.