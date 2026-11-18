Nadkomisarz Agnieszka J. w policji pracuje od 22 lat. Ciągle jest policjantką. Nie może jednak zakładać swojego służbowego munduru, ponieważ Komendant Miejski Policji we Włocławku zawiesił ją w obowiązkach służbowych i wszczął wobec niej postępowanie dyscyplinarne w celu wydalenia jej ze służby. Dlaczego funkcjonariuszka ma takie kłopoty?

Wszystko za sprawą jazdy pani nadkomisarz na podwójnym gazie. W minioną sobotę (14 listopada), pani naczelniczka poruszała się swoim samochodem po ulicach Włocławka. Była godzina 16. Policjantka jechała takim wężykiem, że jeden z przerażonych kierowców zawiadomił jej kolegów.

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Ponad 2 promile alkoholu. Skandal z udziałem policjantki z Włocławka

Pani nadkomisarz nie chciała dmuchać w balonik, gdy zatrzymali ją koledzy z pracy. Funkcjonariuszka, w asyście policjantów, pojechała do szpitala. Tam pobrano jej krew, w celu sprawdzenia zawartości alkoholu. Okazało się, że w jej krwi są ponad 2 promile alkoholu.

Panią nadkomisarz zajęła się również prokuratura. Za jazdę po pijanemu grozi jej do trzech lat więzienia. Śmiało można rzec, że pani nadkomisarz powinna podziękować kierowcy, który zadzwonił na policję. Być może właśnie dzięki temu nie doszło do nieszczęścia.

Agnieszka J. jechała samochodem ze swoim nastoletnim synem. - Kobiecie zostało zatrzymane prawo jazdy - podkreśla Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Funkcjonariusze regularnie apelują do kierowców - pod żadnym pozorem nie wsiadajcie za kierownicę "na podwójnym gazie". Narażacie w ten sposób nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu drogowego. Jak widać na załączonym obrazku - stróże prawa będą ścigać wszystkich, którzy wykazują się skrajną nieodpowiedzialnością. Nawet koleżanki i kolegów po fachu.

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