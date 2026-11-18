Podszywanie się pod inną osobę w internecie lub poza nim może wyrządzić jej poważną krzywdę. Wykorzystanie cudzego wizerunku, danych osobowych czy innych informacji pozwalających na identyfikację może służyć między innymi wyłudzaniu pieniędzy, oszukiwaniu znajomych pokrzywdzonego czy niszczeniu jego dobrego imienia.

Takie zachowanie opisuje art. 190a § 2 Kodeksu karnego. Przepis dotyczy podszywania się pod inną osobę poprzez wykorzystanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Policja poszukuje tych osób. Rozpoznajesz kogoś?

W galerii publikujemy fotografie osób poszukiwanych w związku z podejrzeniem popełnienia czynu z art. 190a § 2 Kodeksu karnego. Zdjęcia zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony administracji rządowej. Według przekazanych informacji zostały pobrane 18 listopada 2026 roku, kiedy widniały tam jako aktywne poszukiwania.

Każda osoba, która posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanych, proszona jest o kontakt z najbliższą jednostką policji. W sytuacji wymagającej pilnej interwencji można zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Być może ktoś rozpozna osoby widoczne na zdjęciach i pomoże funkcjonariuszom w ich odnalezieniu.