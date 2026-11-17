Czworonogi zyskały dostęp do własnego solarium, które uruchomiono w stajni należącej do Politechniki Bydgoskiej. W tym specjalnie przystosowanym pomieszczeniu zwierzęta mogą liczyć na dogrzanie oraz znacznie szybsze wyschnięcie po zakończonym treningu. Wszystko dzięki zamontowanemu bezpośrednio nad ich grzbietami wielkiemu panelowi, wyposażonemu w emitujące ciepło czerwone lampy.

„Nad nami jest taka przypominająca lampę, która jest też w solariach dla ludzi. Nie ma to nic wspólnego z opalaniem. Bardziej trzeba to traktować jako taką dużą suszarkę. W okresie jesienno-zimowym konie mają już dłuższą sierść, więc po treningu dużo trudniej schną. To urządzenie pozwala im szybciej wyschnąć” – wyjaśnia Urszula Żurek, kierownik Stajni Akademickiej.

Nowoczesna instalacja znajduje zastosowanie także w procesie rehabilitacji zwierząt po przebytych kontuzjach. Ponadto sprzęt ten wspomaga rozgrzanie mięśni jeszcze przed rozpoczęciem właściwego treningu, a po zakończonym wysiłku pozwala koniom na chwilę relaksu.

„One tego nie znały, więc były zaniepokojone. Co to za duże urządzenie, które emituje czerwone światło i jeszcze trochę szumi? Ale od razu, gdy czują ciepło, rozluźniają się i stoją spokojnie. Człowiek też korzysta, też się ogrzewa” – dodaje Urszula Żurek.

Wspomniany obiekt od kilku miesięcy znajduje się w rękach Politechniki Bydgoskiej. Stajnia pełni obecnie funkcję ośrodka praktycznej nauki dla tamtejszych studentów, którzy mają okazję nie tylko bliżej poznać same konie, ale również zaznajomić się z nowoczesnym wyposażeniem obiektu.