Pogoda w Bydgoszczy na 13-15 listopada

Najbliższy weekend w Bydgoszczy przyniesie wyraźną poprawę aury, a co najważniejsze, przez wszystkie trzy dni nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Choć początek weekendu nie będzie idealny, prognozy wskazują, że z każdą kolejną dobą na niebie będzie pojawiać się coraz więcej słońca. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się na stabilnym, jesiennym poziomie, ale noce i poranki okażą się chłodne, a w niedzielę mieszkańcy Bydgoszczy mogą spodziewać się nawet lekkiego przymrozku.

Pochmurny i dość wietrzny piątek

Początek weekendu, piątek 13 listopada, upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia. Tego dnia słońce raczej nie zdoła przebić się przez gęstą warstwę chmur, co wpłynie na ogólne odczucie aury. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy maksymalnie około 6 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą w okolice zera. Odczucie chłodu dodatkowo spotęguje dość silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 5 m/s.

Sobota przyniesie przełom i więcej słońca

Prawdziwy przełom w pogodzie nastąpi już w sobotę, 14 listopada. Aura w Bydgoszczy wyraźnie się poprawi, a gęste chmury ustąpią miejsca słońcu. Zachmurzenie będzie już tylko niewielkie, co z pewnością ucieszy spragnionych światła. To będzie również najcieplejszy dzień weekendu – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą blisko 7°C. Noc okaże się nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 1 stopnia. Zmieni się także sytuacja z wiatrem, który zacznie wyraźnie słabnąć do prędkości około 4 m/s.

Słoneczna, ale chłodna niedziela na finał

Niedziela, 15 listopada, zapowiada się jako zdecydowanie najpogodniejszy dzień weekendu w Bydgoszczy. Prognozy wskazują na niemal bezchmurne niebo, co pozwoli w pełni cieszyć się jesiennym słońcem. Temperatura w ciągu dnia będzie zbliżona do tej z poprzednich dni i osiągnie około 6 stopni. Warto jednak zwrócić uwagę na chłodny poranek – to właśnie wtedy temperatura minimalna spadnie nieznacznie poniżej zera. Wiatr będzie już najsłabszy w ciągu całego weekendu, a jego prędkość nie przekroczy 4 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu na zewnątrz będzie mniejsze.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Stopniowo poprawiająca się pogoda zachęca do planowania aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza w drugiej części weekendu. Piątkowa, nieco ponura aura może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości w domu lub wybrania się na krótki, orzeźwiający spacer, by zaczerpnąć powietrza. Z kolei słoneczna sobota i bezchmurna niedziela to idealny czas na dłuższe wyjścia. Można wybrać się na przechadzkę wzdłuż rzeki, odwiedzić miejskie parki, które w jesiennych promieniach słońca prezentują się wyjątkowo, lub po prostu pospacerować po centrum. Brak opadów gwarantuje, że plany nie zostaną pokrzyżowane przez nagłą zmianę pogody.

Dane pogodowe: OpenWeather