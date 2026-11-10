Dziki zwierz z Afryki na wolności w powiecie świeckim! Jak rozpoznasz tego kota?

Serwal sawannowy uciekł w powiecie świeckim. Policja ostrzega mieszkańców

Komenda Powiatowa Policji w Świeciu otrzymała zgłoszenie o ucieczce egzotycznego kota. Jak poinformowała jego opiekunka, Simba wydostał się z posesji w poniedziałek po południu, tuż przed zapadnięciem zmroku. Zwierzę może teraz przebywać w różnych miejscach na terenie powiatu świeckiego.

„Simba jest łagodnym kotem i nie stwarza zagrożenia” – przekazała policjantom właścicielka.

Funkcjonariusze zaznaczają jednak, że serwal to dzikie zwierzę, które nawet po oswojeniu nie traci swoich naturalnych instynktów. W nieznanym otoczeniu może być zestresowany, a w razie zagrożenia próbować się bronić.

Poszukiwania kota Simby w Świeciu. Jak wygląda serwal sawannowy i gdzie dzwonić?

Mundurowi apelują do mieszkańców, aby w przypadku zauważenia egzotycznego kota nie podchodzili do niego i nie próbowali go schwytać. Nie należy również go głaskać ani karmić.

Każdą informację o miejscu pobytu Simby trzeba przekazać policji. Można zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub do Komendy Powiatowej Policji w Świeciu pod numery 47 75 25 200 i 47 75 25 221.

Serwal sawannowy to pochodzący z Afryki dziki kot. Można go rozpoznać po cętkowanej sierści, bardzo długich łapach i dużych uszach. Jest niezwykle zwinny, szybko biega i potrafi wykonywać wysokie skoki. Mimo że niektóre serwale żyją wśród ludzi, nie są zwierzętami udomowionymi.

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To kolejny podobny przypadek w ostatnim czasie. W październiku z jednej z posesji w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskim uciekł serwal Gustaw. Zwierzę po pewnym czasie samo wróciło do domu.

Również w październiku w województwie lubelskim zauważono samicę serwala Shirę, która uciekła z hodowli na Podkarpaciu. Z kolei w Brzyskiej Woli inny serwal został znaleziony na drzewie.

W Polsce można legalnie posiadać serwala, ale konieczne są odpowiednie dokumenty, w tym potwierdzenie pochodzenia zwierzęcia, oraz jego rejestracja. Właściciel ma również obowiązek zapewnić kotu właściwe i bezpieczne warunki.