Panika w pociągu dwa dni po masakrze w Krakowie! Pasażer miał broń i nóż. Ludzie uciekali do innych wagonów!

Spokojna podróż w jednej chwili zamieniła się w chwile grozy. Jedna z pasażerek dostrzegła mężczyznę trzymającego przedmiot przypominający pistolet. W pociągu pełnym ludzi, zaledwie dwa dni po krwawej masakrze w Krakowie, taki widok mógł przerazić. Kobieta natychmiast zaalarmowała obsługę pociągu. Inni podróżni zaczęli opuszczać wagon i przemieszczać się do kolejnych, by oddalić się od mężczyzny. Wśród pasażerów narastał niepokój. Pociąg wciąż był w drodze, a człowiek z bronią pozostawał na pokładzie!

O godzinie 16.28 informacja dotarła do bydgoskich policjantów. Mundurowi przygotowali się do interwencji. Przez kolejnych 17 minut skład jechał w kierunku Bydgoszczy. O godzinie 16.45 pociąg wjechał na stację Bydgoszcz Główna. Na miejscu czekali już funkcjonariusze. Wskazany przez obsługę pasażer został zatrzymany.

To 36-letni mieszkaniec Łodzi. Kiedy policjanci sprawdzili, co ma przy sobie, okazało się, że na dwóch pistoletach jego wyposażenie się nie kończyło!

– Miał przy sobie dwie bronie pneumatyczne, nóż oraz pałkę teleskopową – przekazała nam nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Na tym nie koniec. Mężczyzna był kompletnie pijany! Badanie wykazało około trzech promili alkoholu w jego organizmie. Funkcjonariusze przewieźli go na komisariat do wytrzeźwienia.

Na szczęście 36-latek nie zachowywał się agresywnie i nikomu nie groził. To ważne, ponieważ pierwsze doniesienia o zdarzeniu mogły sugerować, że pasażer groził użyciem broni. Tak jednak nie było. Nie wiadomo natomiast, dlaczego podróżował z takim wyposażeniem.

Sprawa nie zakończyła się jednak na wyprowadzeniu pijanego pasażera z pociągu. Po konsultacji z prokuraturą policjanci podjęli czynności w kierunku art. 263 § 2 Kodeksu karnego, dotyczącego posiadania broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia. Przepis przewiduje za takie przestępstwo karę nawet ośmiu lat więzienia.

36-latek został przesłuchany w charakterze świadka. Mógł odmówić odpowiedzi na pytania, które mogłyby narazić go na odpowiedzialność karną. Do sprawy powołano również biegłych z zakresu broni. To ich ustalenia mają pomóc wyjaśnić, z jakimi dokładnie przedmiotami podróżował mężczyzna i czy ich posiadanie było zgodne z prawem.

Niepokój pasażerów trudno lekceważyć w obliczu tragedii, która rozegrała się zaledwie dwa dni wcześniej. W sobotę (7 listopada) uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych ludzi w centrum Krakowa. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Ulice wypełniły się przerażonymi ludźmi, na miejsce ruszyły dziesiątki policjantów i ratowników. Polska była w szoku.

W Bydgoszczy na szczęście nikt nie ucierpiał. Alarm zakończył się zatrzymaniem pijanego pasażera, a nie kolejną tragedią. Nadkom. Lidia Kowalska pochwaliła czujność podróżnych, którzy nie zignorowali niepokojącego widoku. Szybkie zawiadomienie obsługi pociągu pozwoliło policjantom przygotować się do interwencji, zanim skład dotarł na dworzec.

Ta historia pokazuje, jak ważne jest reagowanie na potencjalne zagrożenia. Mężczyzna nikogo nie zaatakował, nikomu nie groził, a cała interwencja zakończyła się bezpiecznie. Pasażerowie nie mogli jednak wiedzieć, z kim mają do czynienia. Dlatego zamiast ignorować niepokojącą sytuację, powiadomili obsługę pociągu. I właśnie tak warto postępować. Lepiej zgłosić podejrzenie zagrożenia, które później się nie potwierdzi, niż zlekceważyć sygnał, gdy naprawdę komuś może grozić niebezpieczeństwo.