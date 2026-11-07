IMGW ostrzega przed pogodowym koszmarem! Kierowcy mogą mieć poważne problemy

Synoptycy wprowadzili alerty pierwszego stopnia, które zaczną obowiązywać w sobotę 7 listopada o godzinie 18 i potrwają do niedzieli 8 listopada do godziny 11. Komunikaty wydane przez IMGW dotyczą ośmiu pełnych województw, w tym kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.
Trudne warunki atmosferyczne wystąpią również na sporym obszarze sześciu kolejnych regionów. Zagrożenie obejmuje znaczną część województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i szadzią. Na drogach będzie bardzo ślisko
Zgodnie z przewidywaniami meteorologów widzialność w wielu miejscach spadnie poniżej 200 metrów. Eksperci z IMGW zwracają też uwagę na ryzyko powstawania szadzi, co bezpośrednio przełoży się na bardzo śliską nawierzchnię dróg i chodników.
Alerty pierwszego stopnia sygnalizują ryzyko pojawienia się groźnych zjawisk pogodowych, mogących wywołać szkody materialne, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu. W związku z tym zaleca się wzmożoną czujność, szczególnie osobom planującym poranne wyjazdy.