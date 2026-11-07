IMGW ostrzega przed pogodowym koszmarem! Kierowcy mogą mieć poważne problemy

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-07 12:52

Kierowcy oraz piesi muszą przygotować się na wyjątkowo trudne warunki podczas weekendu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował alerty dla aż 14 województw. Synoptycy zapowiadają gęste mgły, które lokalnie zmniejszą widzialność poniżej 200 metrów. Dodatkowym utrudnieniem będzie osadzająca się szadź, przez którą jezdnie i chodniki zrobią się bardzo śliskie.

Samochód z włączonymi światłami i piesza na drodze w gęstej mgle. O alertach IMGW przeczytasz na SE.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Samochód z włączonymi światłami i pieszy na drodze w gęstej mgle.

Synoptycy wprowadzili alerty pierwszego stopnia, które zaczną obowiązywać w sobotę 7 listopada o godzinie 18 i potrwają do niedzieli 8 listopada do godziny 11. Komunikaty wydane przez IMGW dotyczą ośmiu pełnych województw, w tym kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Trudne warunki atmosferyczne wystąpią również na sporym obszarze sześciu kolejnych regionów. Zagrożenie obejmuje znaczną część województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i szadzią. Na drogach będzie bardzo ślisko

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów widzialność w wielu miejscach spadnie poniżej 200 metrów. Eksperci z IMGW zwracają też uwagę na ryzyko powstawania szadzi, co bezpośrednio przełoży się na bardzo śliską nawierzchnię dróg i chodników.

Alerty pierwszego stopnia sygnalizują ryzyko pojawienia się groźnych zjawisk pogodowych, mogących wywołać szkody materialne, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu. W związku z tym zaleca się wzmożoną czujność, szczególnie osobom planującym poranne wyjazdy.

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