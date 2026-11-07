IMGW ostrzega przed pogodowym koszmarem! Kierowcy mogą mieć poważne problemy

Spis treści Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i szadzią. Na drogach będzie bardzo ślisko

Synoptycy wprowadzili alerty pierwszego stopnia, które zaczną obowiązywać w sobotę 7 listopada o godzinie 18 i potrwają do niedzieli 8 listopada do godziny 11. Komunikaty wydane przez IMGW dotyczą ośmiu pełnych województw, w tym kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego.

Trudne warunki atmosferyczne wystąpią również na sporym obszarze sześciu kolejnych regionów. Zagrożenie obejmuje znaczną część województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

🍂🌤️ Jaki będzie najbliższy weekend? Spokojny, słoneczny, a może mglisty i mroźny? Przed nami kilka dni z typowo jesienną aurą. W weekend możemy liczyć na więcej słońca i brak opadów, ale poranki przyniosą niskie temperatury i gęste mgły. 🌫️🥶 Gdzie będzie najwięcej rozpogodzeń? Jakich temperatur możemy się spodziewać i na co powinni uważać kierowcy? 🎥 O najnowszej prognozie na weekend opowiada Agnieszka Prasek – Rzecznik Prasowy i synoptyk IMGW-PIB. ▶️ Obejrzyj prognozę na naszym kanale YouTube: https://t.co/zDCHhlhwxD #IMGW #IMGWPIB #PrognozaPogody #Weekend #Pogoda #Jesień— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 7, 2026

Ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą i szadzią. Na drogach będzie bardzo ślisko

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów widzialność w wielu miejscach spadnie poniżej 200 metrów. Eksperci z IMGW zwracają też uwagę na ryzyko powstawania szadzi, co bezpośrednio przełoży się na bardzo śliską nawierzchnię dróg i chodników.

Alerty pierwszego stopnia sygnalizują ryzyko pojawienia się groźnych zjawisk pogodowych, mogących wywołać szkody materialne, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu. W związku z tym zaleca się wzmożoną czujność, szczególnie osobom planującym poranne wyjazdy.