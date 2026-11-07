Reanimowali go na drodze, ale było za późno. 69-latek zginął w wypadku

Tragiczny poranek na drodze w Radzyniu Chełmińskim w powiecie grudziądzkim. 69-letni rowerzysta został potrącony przez samochód dostawczy. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Zginął na miejscu.