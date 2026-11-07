Reanimowali go na drodze, ale było za późno. 69-latek zginął w wypadku

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-07 11:12

Tragiczny poranek na drodze w Radzyniu Chełmińskim w powiecie grudziądzkim. 69-letni rowerzysta został potrącony przez samochód dostawczy. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Mimo podjętej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Zginął na miejscu.

Jak przekazali strażacy z grudziądzkiej jednostki, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 7 listopada, o godz. 6:24 na drodze wojewódzkiej nr 534 w Radzyniu Chełmińskim. Ofiarą wypadku był 69-letni rowerzysta, który został potrącony przez samochód marki Mercedes - podaje TVP Bydgoszcz.

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim i JRG 2 w Grudziądzu, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Ratownicy podjęli próbę uratowania życia poszkodowanego, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Ambulans, strażacy i czerwony parawan na poboczu drogi po wypadku rowerzysty. Więcej informacji na SE.
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39-letni kierowca Mercedesa nie odniósł obrażeń. Jak przekazały służby, był trzeźwy. Okoliczności i dokładny przebieg tragicznego wypadku będą wyjaśniane przez policję.

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