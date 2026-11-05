Szkoła w żałobie. Nie żyje ceniona pianistka i nauczycielka. „Zostawiła ślad w naszych sercach”

Nie żyje Dorota Pytel. Szkoła muzyczna w Inowrocławiu żegna swoją koleżankę

O śmierci Doroty Pytel poinformowała w czwartek, 5 listopada, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Inowrocławiu. W opublikowanym komunikacie podkreślono, że była osobą niezwykle empatyczną, ciepłą i serdeczną.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej drogiej Koleżanki, śp. Doroty Pytel. Dorota była pianistką i nauczycielką klasy fortepianu. W naszej pamięci zapisze się przede wszystkim jako osoba niezwykle empatyczna, ciepła i serdeczna – napisali przedstawiciele szkoły.

Dorota Pytel pracowała w inowrocławskiej placówce w latach 1996–2014. Jak zaznaczono w pożegnalnym wpisie, jej pełną pasji drogę zawodową przerwało tragiczne wydarzenie, które uniemożliwiło jej dalszą pracę z uczniami.

Ślad, jaki zostawiła w naszych sercach i w murach szkoły, pozostanie z nami na zawsze – podkreślili jej współpracownicy.

Poruszające komentarze po informacji o śmierci

Wpis szkoły wywołał poruszenie wśród internautów. Pod informacją pojawiło się wiele komentarzy osób, które wyraziły żal i współczucie dla rodziny oraz najbliższych zmarłej.

„Wyrazy współczucia” – napisała jedna z komentujących osób.

„Tak bardzo mi przykro... Spoczywaj w pokoju, Dorotko” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w piątek, 6 listopada 2026 roku, o godz. 10 w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się po mszy na cmentarzu przy ul. Marcinkowskiego.