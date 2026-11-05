Pogoda dla Torunia na 6-8 listopada

Początek weekendu w Toruniu może być nieco mylący. Piątkowa aura z chmurami i wyższą temperaturą szybko ustąpi miejsca słonecznej, ale znacznie chłodniejszej pogodzie w sobotę i niedzielę. Najważniejszą informacją jest jednak to, że przez cały weekend prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu.

Pochmurny i najcieplejszy piątek

Weekend rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo nad Toruniem przez cały piątek. Mimo braku słońca będzie to najcieplejszy dzień w prognozie, z temperaturą maksymalną sięgającą około 10 stopni Celsjusza. Noc również będzie jeszcze stosunkowo łagodna, ze słupkami rtęci wskazującymi minimalnie około 3°C. Wiatr powieje z niewielką prędkością około 2 m/s.

Słoneczny zwrot i mroźne noce

Prawdziwa zmiana nadejdzie w sobotę. Chmury całkowicie znikną, a mieszkańcy Torunia będą mogli cieszyć się bezchmurnym niebem. Wraz ze słońcem napłynie jednak zimniejsze powietrze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 8°C. Kluczowa zmiana nastąpi po zmroku – noc z soboty na niedzielę przyniesie przymrozek z temperaturą spadającą do około -3 stopni. Wiatr osłabnie i będzie niemal nieodczuwalny.

Niedziela utrzyma słoneczną i bezdeszczową aurę. Niebo przez cały dzień pozostanie bezchmurne. Będzie to jednak najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do zaledwie 6°C. Noc ponownie zapowiada się mroźna, z minimalną wartością na poziomie około -2 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością zbliżoną do 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Weekendowa pogoda w Toruniu daje sporo możliwości, choć wymaga odpowiedniego przygotowania. Pochmurny, ale cieplejszy piątek może sprzyjać spacerom, nawet jeśli zabraknie słońca. Z kolei słoneczna sobota i niedziela to idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu. Warto jednak pamiętać o czapce i rękawiczkach, zwłaszcza podczas porannych i wieczornych wyjść, ponieważ odczucie chłodu przy ujemnych temperaturach będzie wyraźne. Słoneczna aura z pewnością uprzyjemni zwiedzanie miasta czy wizytę w parku.

Dane pogodowe: OpenWeather