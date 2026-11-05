Znany niemiecki polityk nie żyje. Wicepremiera Bawarii znaleziono w hotelu

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-11-05 7:32

Z Niemiec napływają wieści o nagłej śmierci Huberta Aiwangera, wicepremiera Bawarii, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci tamtejszej sceny politycznej. Ciało 55-latka odkryto w berlińskim hotelu po tym, jak z powodu złego samopoczucia odwołał udział w zaplanowanej uroczystości. Okoliczności tragedii nie są jeszcze znane, rusza śledztwo.

Portret Huberta Aiwangera w garniturze. O nagłej śmierci wicepremiera Bawarii w Berlinie przeczytasz na SE.
Autor: AFP/ East News Hubert Aiwanger

Hubert Aiwanger nie żyje. Wicepremiera Bawarii znaleziono martwego w hotelu

Hubert Aiwanger, wicepremier Bawarii, minister gospodarki oraz przewodniczący konserwatywnego ugrupowania Wolni Wyborcy (Freie Wähler), zmarł niespodziewanie w środę, 4 listopada. Jego ciało odnaleziono w jednym z berlińskich hoteli. Śmierć 55-letniego polityka potwierdził bawarski rząd, a sprawą zajęły się miejscowe służby.

Jak informuje niemiecki dziennik „Bild”, Aiwanger przyjechał do Berlina, aby uczestniczyć w otwarciu nowego biura swojego ugrupowania. Miał pojawić się na uroczystości, jednak ostatecznie zrezygnował z udziału, ponieważ źle się poczuł.

Wicepremier został w hotelu. Później jego ciało znaleziono w pokoju. Nie podano, kiedy dokładnie nastąpiła śmierć ani czy wcześniej polityk korzystał z pomocy lekarza.

Śmierć Huberta Aiwangera w Berlinie. Prokuratura i policja badają przyczyny

Na razie nie ustalono, dlaczego Hubert Aiwanger zmarł. Berlińska policja i prokuratura rozpoczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

„Celem postępowania jest ustalenie dokładnej przyczyny zgonu oraz okoliczności zdarzenia, a także wykluczenie udziału osób trzecich” – poinformowały służby we wspólnym komunikacie.

Niemieckie media podają, że brane są pod uwagę przyczyny zdrowotne. Nie ogłoszono jednak oficjalnych wyników ustaleń. Śledczy sprawdzają, co wydarzyło się w hotelu przed śmiercią polityka.

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Markus Söder żegna Huberta Aiwangera. Poruszające słowa premiera Bawarii

Informacja o śmierci Aiwangera wstrząsnęła niemiecką sceną polityczną. Premier Bawarii Markus Söder, który przez lata współpracował z politykiem, publicznie wyraził żal po jego odejściu.

„Nagła śmierć Huberta Aiwangera to straszna tragedia. Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci” – napisał na platformie X.

Hubert Aiwanger przez wiele lat należał do najbardziej rozpoznawalnych polityków w Bawarii. Od 2006 roku przewodził tam Wolnym Wyborcom, a cztery lata później został liderem ugrupowania na szczeblu całych Niemiec. W 2018 roku objął funkcje wicepremiera i ministra gospodarki w gabinecie Markusa Södera.

Zmarły polityk miał 55 lat. Osierocił dwóch synów, pozostawił też partnerkę. Jego śmierć oznacza, że bawarska koalicja CSU i Wolnych Wyborców będzie musiała wybrać nowego wicepremiera oraz ministra gospodarki.

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