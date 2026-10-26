Inteligentne AI robi przelew ze zdjęcia i przeanalizuje twoje wydatki!

Każdy z nas to zna: chcesz załatwić prostą sprawę w banku, klikasz w czat, a tam wita Cię automat. Zadajesz pytanie, a on odpowiada bez sensu i wkleja link do regulaminu. Ręce opadają!

Czas z tym skończyć. Polski bank pokazał, że sztuczna inteligencja w bankowości może działać zupełnie inaczej.

CYK I ZROBIONE! ZROBISZ ZDJĘCIE, A TWÓJ BANKOWY ASYSTENT AI POMOŻE OPŁACIĆ RACHUNEK

Dostałeś fakturę za prąd, gaz albo czynsz? Zamiast mozolnie przepisywać długie numery kont, kwoty i skomplikowane tytuły przelewów (i bać się o pomyłkę przy wpisywaniu cyferek), po prostu robisz zdjęcie dokumentu lub dodajesz plik.

N!Asystent Nest Banku samodczytuje wszystkie dane i przygotowuje projekt przelewu. Ty tylko sprawdzasz i zatwierdzasz. To dowód na to, że nowoczesne AI nie służy tylko do pogaduszek - ono naprawdę odciąża nas w codziennych, nudnych obowiązkach.

Autor: Wygenerowane przez AI

„NA CO WŁAŚCIWIE WYDAJĘ PIENIĄDZE?”

Zastanawiasz się, gdzie podziały się Twoje pieniądze pod koniec miesiąca? Zamiast siedzieć nad historią rachunku i sumować ciągi cyfr na kalkulatorze, po prostu zapytaj N!Asystenta

ZOBACZ, JAK TO DZIAŁA W PRAKTYCE:

Ty: „Ile wydałem w tym miesiącu na jedzenie?”

„Ile wydałem w tym miesiącu na jedzenie?” N!Asystent: Szybko wylicza kwotę z Twojej historii.

Szybko wylicza kwotę z Twojej historii. Ty: „A jak to wyglądało w porównaniu do poprzednich miesięcy?”

„A jak to wyglądało w porównaniu do poprzednich miesięcy?” N!Asystent: Natychmiast pokazuje analizę i wskazuje, gdzie uciekają Twoje oszczędności.

Co ważne - N!Asystent pamięta, o czym rozmawialiście przed chwilą, więc rozmowa płynie naturalnie.

Autor: Wygenerowane przez AI

NIE TYLKO GADA, ALE TEŻ DZIAŁA

Różnica między zwykłym botem a prawdziwym asystentem polega na działaniu. Chcesz zacząć oszczędzać? N!Asystent pokaże Ci produkty oszczędnościowe w Nest Banku, a Ty podejmiesz decyzję który wybrać.

A jeśli sprawa okaże się bardzo skomplikowana i będzie taka potrzeba, asystent umówi Cię też na spotkanie z doradcą lub połączy pracownikiem banku. Zasada jest prosta: ma być szybko, wygodnie i bez zbędnego szukania.

POLSKA TECHNOLOGIA ZACHWYCIŁA ŚWIAT

Nie mówimy o odległych prototypach pokazanych na zagranicznych targach – to rozwiązanie działa w Polsce od 2024 roku! Najpierw był pilotaż, a potem coraz więcej funkcji... Co więcej, ten przełomowy N!Asystent Nest Banku zgarnął prestiżowe międzynarodowe wyróżnienia w konkursach i plebiscytach branżowych, takich jak Finovate, International Banker czy Digital Banker. Zagraniczni eksperci nie mieli wątpliwości - tak wygląda przyszłość bankowości.

ZAPOMNIJ O PRZEKOPYWANIU APLIKACJI

Przez lata aplikacje bankowe puchły od kolejnych zakładek, ikonek i skomplikowanych menu. Żeby coś znaleźć, trzeba było przekopać pół telefonu. Sztuczna inteligencja wywraca ten świat do góry nogami.

Nie musisz już wiedzieć, gdzie w aplikacji ukryto konkretną funkcję. Wystarczy, że powiesz lub napiszesz, co chcesz zrobić, a inteligentny asystent zajmie się resztą. Być może największą rewolucją w naszych aplikacjach bankowych nie będzie to, ile nowych funkcji dostaniemy – ale to, że wreszcie przestaniemy ich bezradnie szukać!