Córka Wałęsy wycofała się z show-biznesu. Co wiadomo o jej życiu po latach?

Maria Wiktoria Wałęsa nie wróciła do regularnej obecności na salonach. W opublikowanym 29 września 2026 roku artykule Pudelek opisał, że córka Lecha i Danuty Wałęsów rzadko udostępnia nowe zdjęcia i ogranicza swoją aktywność w mediach społecznościowych. Od czasu jej telewizyjnego debiutu minęły już dwie dekady. pudelek.pl

Co dziś wiadomo o Marii Wiktorii Wałęsie?

Według wrześniowej publikacji Pudelka Maria Wiktoria Wałęsa funkcjonuje w sieci jako Victoria Wałęsa i współpracowała z centrum rozwoju duchowego w Stanach Zjednoczonych. Portal nie wskazał jednak, kiedy dokładnie odbywała się ta współpraca ani czy jest kontynuowana. Informacja nie daje również podstaw, by twierdzić, że córka byłego prezydenta przeprowadziła się do USA. Szczegóły jej obecnej pracy i codziennego życia pozostają nieznane. pudelek.pl

Sama Wałęsa już wcześniej jasno określiła swoje podejście do zainteresowania mediów. Gdy w maju 2021 roku Plejada zaproponowała jej rozmowę, odpowiedziała:

„Nie dzielę się już moimi sprawami z prasą — niech to będzie mój komentarz”.

Portal przypomniał tę wypowiedź w marcu 2025 roku. Nie była to nowa rozmowa, lecz powrót do wcześniejszej odpowiedzi. plejada.pl

Maria Wiktoria Wałęsa w „Tańcu z gwiazdami”

Szeroka publiczność poznała ją jesienią 2006 roku, gdy wystąpiła w czwartej edycji „Tańca z gwiazdami” w TVN. Jej partnerem był Paweł Godek. Para zakończyła rywalizację na siódmym miejscu. plotek.pl

Wcześniej pracowała przy ojcu. Zajmowała się jego sprawami zawodowymi, a jeszcze przed przeprowadzką do Warszawy uczyła się wizażu i prowadziła sklep odzieżowy. Tak jej drogę opisywał reportaż „Uwagi!” TVN ze stycznia 2007 roku. UWAGA!

Po udziale w tanecznym programie zaczęła pojawiać się na wydarzeniach branżowych. Przyjaźniła się z Edytą Herbuś, a jej życie poza telewizją stało się przedmiotem zainteresowania fotoreporterów i kolorowej prasy. plejada.pl

O popularności mówiła: „Z tego świata nie da się odejść”

Z czasem Maria Wiktoria Wałęsa zaczęła ograniczać obecność w show-biznesie. O kosztach rozpoznawalności mówiła w dawnym wywiadzie dla „Gali”:

„Zrozumiałam, że z tego świata nie da się odejść. Jak z mafii”.

W dalszej części wypowiedzi opisywała trudność odzyskania prywatności po wejściu w życie publiczne. Jej słowa były przywoływane przez media już w 2009 roku, a więc długo przed artykułem z 2021 roku. se.pl

Próbowała też wykorzystać rozpoznawalność do działalności społecznej. Założyła fundację Celebrity Nation, do której zaprosiła między innymi Edytę Herbuś i Macieja Kawulskiego. Inicjatywa miała wspierać organizacje pozarządowe. Według relacji Plejady po pewnym czasie przestała działać. plejada.pl

Odeszła z show-biznesu i chroni prywatność

Nowsze publikacje nadal przypominają głównie jej telewizyjną przeszłość i dawne wypowiedzi. Informacji o obecnym życiu jest znacznie mniej. Wrześniowy tekst Pudelka opisuje sporadyczną aktywność w sieci, ale nie przynosi nowego wywiadu z Wałęsą ani zapowiedzi powrotu do telewizji.

Poniżej galeria zdjęć: Maria Wiktoria Wałęsa jak teraz wygląda?

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2026 10 22 Express Biedrzyckiej - Wstep