Paulina Kosiniak-Kamysz, żona wicepremiera, uświetniła galę Science & Technology Film Festival w Krakowie, wręczając Grand Prix, najważniejsze wyróżnienie imprezy.

Film „Marzycielki”, wzruszająca opowieść o afgańskich konstruktorkach walczących o marzenia, zdobył Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego filmu fabularnego.

Festiwal uhonorował również produkcje o kosmicznych wyprawach i sztucznej inteligencji, prezentując 48 filmów z całego świata.

Odkryj nagrodzone wizje przyszłości i dowiedz się, jakie plany ma festiwal, który w 2027 roku zapowiada ekspansję na Sycylię.

W sobotę, 24 października, w Krakowskim Parku Technologicznym odbyła się uroczysta gala finałowa drugiej edycji Science & Technology Film Festival. Wśród uczestników wydarzenia znalazła się Paulina Kosiniak-Kamysz, żona wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tym razem przypadła jej szczególna rola – wręczała Grand Prix, najważniejsze wyróżnienie festiwalu.

Nagroda trafiła do twórców filmu „Marzycielki” („Rule Breakers”) w reżyserii Billa Guttentaga, dwukrotnego laureata Oscara. Produkcja opowiada inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historię młodych Afganek, które postanowiły realizować swoje marzenia mimo ogromnych przeciwności.

Udział Pauliny Kosiniak-Kamysz w ceremonii został uwieczniony na zdjęciach z wydarzenia. Krakowska gala zgromadziła przedstawicieli świata filmu i nauki, a na scenie wyróżniono produkcje poruszające tematykę nowych technologii, kosmicznych wypraw i sztucznej inteligencji.

„Marzycielki” triumfują na festiwalu

Film, którego twórcy otrzymali Grand Prix wręczone przez Paulinę Kosiniak-Kamysz, okazał się największym zwycięzcą tegorocznej edycji. „Marzycielki” zdobyły również nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu fabularnego. Produkcja przedstawia losy Afghan Dreamers, pierwszej afgańskiej żeńskiej drużyny robotycznej. Bohaterki przygotowują się do międzynarodowych zawodów, mierząc się nie tylko z technicznymi wyzwaniami, lecz także z presją społeczną i zagrożeniem ze strony talibów. To opowieść o odwadze, determinacji i walce o prawo do decydowania o własnej przyszłości. Dla młodych konstruktorek nauka i budowanie robotów stają się drogą do niezależności.

Jury doceniło również dokument „Songs of Apollo” Kevina White’a, który właśnie w Krakowie miał światową premierę. Film pokazuje osobisty wymiar wypraw na Księżyc przez pryzmat muzyki towarzyszącej astronautom podczas misji kosmicznych.

Nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego dokumentu otrzymał natomiast „Loneliness 2.0” Katarzyny Lazzeri. Produkcja opowiada o kobiecie nawiązującej emocjonalną relację z chatbotem opartym na sztucznej inteligencji i stawia pytania o samotność oraz potrzebę bliskości.

Aż 48 filmów i niezwykłe nagrody

Druga edycja Science & Technology Film Festival zgromadziła produkcje z różnych zakątków świata. W programie znalazło się 48 filmów, w tym pięć światowych i piętnaście europejskich premier. Widzowie mogli oglądać zarówno pełnometrażowe fabuły i dokumenty, jak i animacje oraz eksperymentalne krótkie metraże.

Nie zabrakło sukcesów polskich twórców. Najlepszym polskim filmem został „Weird to Be Human” Jana Grabowskiego, którego akcja rozgrywa się w 2194 roku. Reżyser przedstawia świat, w którym ludzką świadomość można przenosić między rzeczywistością cyfrową a fizyczną. Z kolei nagrodę za najlepszą animację zdobył „First!” Michała Gątarka – ręcznie malowana opowieść o tajemniczym bohaterze marzącym o podróży na Księżyc.

Szczególną uwagę zwracały również statuetki wręczane podczas gali. Zaprojektował je dr Stanisław Juszczak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Do wykonania każdej wykorzystano ponad 10 kilometrów wiązki światłowodowej. Dzięki temu światło przenikające przez konstrukcję tworzy efekt nawiązujący do połączenia świata rzeczywistego z cyfrowym.

Festiwal rusza na Sycylię

Finałowa gala przyniosła również zapowiedź dalszego międzynarodowego rozwoju wydarzenia. Po tegorocznych odsłonach w Wiedniu i Krakowie część festiwalu w 2027 roku odbędzie się w Palazzolo Acreide na Sycylii.

Informację przekazała obecna podczas uroczystości Nadia Spada, wiceburmistrzyni włoskiego miasta odpowiedzialna za kulturę. W planach są pokazy polskich i włoskich filmów, spotkania dotyczące nowych technologii w kinie oraz projekty angażujące lokalne szkoły.

Organizatorzy przypomnieli również niezwykłą rocznicę. Dokładnie 80 lat przed sobotnią galą, 24 października 1946 roku, wykonano pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu. Ten historyczny moment upamiętniono specjalnym materiałem zaprezentowanym uczestnikom wydarzenia.

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