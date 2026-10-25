Lech Kaczyński wziął udział w znanym teleturnieju. Szok, jak sobie poradził!

Archiwalne fragmenty programu telewizyjnego, w którym przyszły prezydent Polski występował jako uczestnik, zostały ponownie pokazane w sieci, szybko zdobywając ogromną popularność, wzbudzając przy tym falę pozytywnych reakcji. Chodzi o odcinek teleturnieju "Chwila prawdy" emitowanego w TVN na początku lat 2000., zanim Lech Kaczyński objął najwyższe stanowiska państwowe. Konwencja programu zakładała, że zaproszeni goście muszą wykonać bezbłędnie powierzone im zadanie.

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Prezydent Warszawy miał za zadanie rozpoznać 10 portretów kobiet, podać ich imię i nazwisko, narodowość oraz osiągnięcie. Lech Kaczyński na wykonanie zadania miał 3 minuty i nie mógł się pomylić ani razu. Lech Kaczyński bez problemu rozpoznał wszystkie panie i opowiedział m.in. o Marii Skłodowskiej-Curie, Matce Teresie z Kalkuty, królowej Jadwidze czy Agacie Wróbel. Zadanie wykonał przed czasem – zostało mu jeszcze 32 sekundy do końca.

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Zadowolony ze swojego wyniku, przyjął gratulacje od prowadzącego program Zygmunta Chajzera. Lech Kaczyński wygrał wówczas czek na 50 tysięcy złotych dla dzieci i podopiecznych Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

- Prezydent Lech Kaczyński przez pięć lat był obiektem ośmieszania przez niezliczonych hejterów przy złośliwościach przedstawicieli elit. Mija 15 lat po jego śmierci - i jedno nagranie, wygrzebane z archiwów, pokazuje jak wielkiej klasy był to człowiek. To nagranie zdobywa sporą popularność w sieci. Wielu ludzi prawdziwy format tego człowieka odkrywa dopiero po latach. Szkoda, że tak późno - ocenił m.in. znany publicysta Piotr Semka.

Zobaczcie występ ś.p. Lecha Kaczyńskiego w "Chwili prawdy":

Lech Kaczyński w teleturnieju Chwila Prawdy prowadzonym przez Zygmunta Chajzera. Wtedy jeszcze jako prezydent Warszawy. https://t.co/RP7ctkriPQ— Codziennik z Mordoru (@mordownik4u) July 23, 2025

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