Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest nieobecny w Sejmie z powodu przeziębienia, co wywołało pytania o jego stan zdrowia i powrót do politycznych obowiązków.

Ważny polityk PiS uspokaja, informując, że 77-letni lider partii dochodzi do siebie w domowym zaciszu i czuje się już lepiej.

Nasz fotoreporter uchwycił tajemniczą, trzyminutową wizytę kierowcy z zakupami pod jego domem – zobacz, co działo się za kulisami rekonwalescencji prezesa!

Zamiast sejmowych korytarzy i politycznych spotkań – odpoczynek w domowym zaciszu. Jarosław Kaczyński ostatnie dni poświęca na powrót do zdrowia. W piątek, 23 października, prezesa Prawa i Sprawiedliwości zabrakło podczas głosowań w Sejmie. Jak się okazuje, polityk od kilku dni zmaga się z przeziębieniem.

O samopoczucie byłego premiera zapytaliśmy jednego z ważnych polityków PiS. Jego odpowiedź może uspokoić sympatyków ugrupowania.

Prezes dochodzi do siebie w domu, od kilku dni jest przeziębiony, ale czuje się już lepiej – mówi nam ważny polityk PiS.

Wygląda więc na to, że samopoczucie Kaczyńskiego stopniowo się poprawia. Choć polityk na razie pozostaje poza światłem reflektorów, w sobotę przed jego posesją pojawił się niespodziewany gość.

Zakupy dla prezesa PiS

W sobotę, 24 października, o godzinie 14.25 pod dom Jarosława Kaczyńskiego, na warszawskim Żoliborzu, podjechał kierowca z zakupami. Całą sytuację obserwował nasz fotoreporter, który uwiecznił krótką wizytę na zdjęciach. Po chwili z sąsiedniego budynku wyszedł ochroniarz. Mężczyźni zamienili kilka słów, po czym kierowca został wpuszczony na posesję prezesa PiS. Nie zabawił tam jednak długo. Po krótkiej chwili ponownie pojawił się na zewnątrz. Wszystko trwało zaledwie trzy minuty! Sam Jarosław Kaczyński nie pokazał się w tym czasie przed domem. Zdjęcia z sobotniej wizyty kierowcy można zobaczyć w naszej galerii.

Kaczyński odpoczywa w domu. Kiedy wróci do obowiązków?

Jarosław Kaczyński, który w czerwcu skończył 77 lat, od ponad dwóch dekad stoi na czele Prawa i Sprawiedliwości. Były premier wciąż aktywnie uczestniczy w życiu politycznym, dlatego jego nieobecność podczas sejmowych głosowań zwróciła uwagę. Tym razem jednak polityka musiała ustąpić miejsca zdrowiu.

Jak zapewnia nasz rozmówca z PiS, samopoczucie prezesa już się poprawia. Na razie Kaczyński pozostaje w domowym zaciszu, a sobotnia dostawa zakupów pokazuje, że w codziennych sprawunkach może liczyć na pomoc. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ponownie pojawi się na sejmowych korytarzach.

Złoty Laur 2026 - Aleś Bialacki