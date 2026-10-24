Tragedia na drodze w Małopolsce. Kobieta zginęła w zderzeniu z busem!

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę (24 października), około godz. 12.40, w miejscowości Żurada w powiecie olkuskim. Bus, którym podróżowały cztery osoby, zderzył się z samochodem dostawczym prowadzonym przez 60-letnią kobietę.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ratownicy podjęli próbę ratowania życia kierującej dostawczakiem.

Busem podróżowały cztery osoby, natomiast samochodem dostawczym kierowała 60-letnia kobieta. Pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej niestety jej życia nie udało się uratować. Pozostałe osoby poszkodowane zostały objęte opieką zespołów ratownictwa medycznego – przekazał kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponad 20 strażaków na miejscu wypadku

Akcja ratunkowa była poważna. Jak poinformował rzecznik straży pożarnej, na miejscu pracowało ponad 20 strażaków oraz pozostałe służby ratunkowe.

Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku będzie ustalała policja.

Droga wojewódzka nr 791 jest zablokowana

Po wypadku droga wojewódzka nr 791 w miejscowości Żurada została całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i stosować do poleceń służb pracujących na miejscu.