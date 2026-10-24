Doda gwiazdą "Sylwestra z Dwójką". Szykuje się wielkie show!

"Sylwester z Dwójką" ponownie w Katowicach!

Telewizja Polska podjęła decyzję w sprawie jednej z największych imprez w roku. Wiadomo już, gdzie odbędzie się "Sylwester z Dwójką". Podobnie jak ostatnio, publiczny nadawca zaprosi widzów i publiczność do Katowic. To właśnie tam, na Placu Sławika i Antalla tuż pod słynnym Spodkiem, po raz kolejny stanie wielka, plenerowa scena.

Decyzja o powrocie na Śląsk nie jest przypadkowa. TVP postanowiło powtórzyć sprawdzony scenariusz po ogromnym sukcesie ubiegłorocznej imprezy, która zapewniła stacji pozycję lidera w sylwestrową noc.

Ubiegłoroczny "Sylwester z Dwójką" okazał się najchętniej oglądanym wydarzeniem tego typu w polskiej telewizji. Transmisję na antenach TVP2 i TVP Polonia śledziło prawie 2,9 mln widzów, co dało Telewizji Polskiej pierwsze miejsce wśród wszystkich stacji organizujących sylwestrowe koncerty.

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Doda ponownie wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką"

Poznaliśmy też już pierwszych wykonawców. Na scenie "Sylwestra z Dwójką" ponownie pojawi się Doda! Piosenkarka potwierdziła swój udział i zapowiada widowiskowy występ oraz muzyczne niespodzianki, które mają przyciągnąć uwagę widzów.

Kochani, przychodzę do was z piękną, wspaniałą informacją o tym, gdzie i z kim spędzicie sylwestra w tym roku. Bo że ze mną, no to jest oczywiste. Ale zapewne chcecie wiedzieć, gdzie jedziecie? No to jedziecie na Śląsk, do Katowic, do TVP! Nie mogę się doczekać. Jak zwykle rewelacyjne show, inny zestaw piosenek. Będzie też "Pamiętnik", będzie też piosenka, której długo już nie było. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek była na sylwestrze. Także będzie ekscytująco - mówiła gwiazda.

Na "Sylwestrze z Dwójką" pojawi się też inna weteranka wielkich muzycznych imprez. Kolejna gwiazdą wydarzenia została bowiem Justyna Steczkowska. Obecność dwóch popularnych wokalistek zapowiada wieczór pełen muzycznych emocji.

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Sonda Jak zazwyczaj spędzasz sylwestra? Dla mnie to zwykły dzień. Oglądam koncerty w telewizji. Bawię się na domowej imprezie Szaleję na balu! Jestem na koncercie.