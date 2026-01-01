80-letnia Maryla Rodowicz zaszalała ze stylizacją. Gwiazda pokazała bieliznę na Sylwestrze z Dwójką?! "I o to chodzi"

Maryla Rodowicz po raz kolejny udowodniła, że wiek to dla niej jedynie liczba. Podczas "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach 80-letnia legenda polskiej sceny muzycznej pojawiła się w stylizacji, która wywołała prawdziwą burzę wśród widzów. Odważny strój, odsłonięte nogi i elementy, które dla wielu były zaskoczeniem, sprawiły, że o jej występie mówi cała Polska.

Sylwestrowa noc w TVP obfitowała w gwiazdy światowego i krajowego formatu, jednak to właśnie Maryla Rodowicz skupiła na sobie wyjątkową uwagę. Artystka pojawiła się na scenie kilkukrotnie, za każdym razem prezentując inną stylizację i robiąc prawdziwe show. Jedno z jej wejść zapadło widzom w pamięć szczególnie mocno.

Maryla Rodowicz postawiła na kowbojski klimat – ultrakrótkie szorty, fantazyjne kozaki i sceniczny luz, który od lat jest jej znakiem rozpoznawczym. Niskie temperatury absolutnie jej nie przestraszyły.

"Majtki będzie widać? I o to chodzi!"

Stylizacja, którą zaprezentowała na "Sylwestrze z Dwójką", wywołała lawinę komentarzy w sieci. Część widzów była zachwycona odwagą i dystansem do siebie, inni przecierali oczy ze zdumienia, sugerując, że gwiazda… pokazała bieliznę. Sama Maryla od lat nie ukrywa, że lubi prowokować i świadomie igrać z konwencją.

Jak mówiła w rozmowie z "Super Expressem":

Zawsze proszę krawca czy stylistę o trochę prowokacji. Odpowiada mi wtedy: Nie, będzie ci widać majtki. A ja: I o to chodzi! Poza tym modne są przezroczystości, więc jestem modna.

Ten cytat idealnie oddaje jej podejście do sceny i mody – bez kompleksów, bez zahamowań, z ogromnym poczuciem humoru. Warto tu wspomnieć, że na sylwestrowej scenie zaprezentowała dwie wystrzałowe stylizacje.

Maryla Rodowicz najjaśniejszą gwiazdą "Sylwestra z Dwójką"?

Maryla Rodowicz doskonale wie, jak przyciągać spojrzenia i jak sprawić, by mówiło się o niej jeszcze długo po tym, jak zgasną sceniczne światła. Odwagi i scenicznej energii mogą pozazdrościć jej znacznie młodsi artyści. 

Zobacz w naszej galerii, jak prezentowała się Maryla Rodowicz w swojej drugiej, scenicznej odsłonie! Naszym zdaniem wyglądała obłędnie!

