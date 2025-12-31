Sylwester z Dwójką 2025. Doda przebierała się dwa razy. Zapięta pod szyję wyglądała obłędnie!

Sylwester z Dwójką 2025 oficjalnie wystartował, a jednym z najmocniejszych punktów wieczoru był występ Dody. Artystka, zgodnie z zapowiedzią, wyskoczyła na scenę z ludzkiego żyrandola! Nic dziwnego, że czekały na nią tłumy fanów i fotoreporterów jeszcze ich występem w Katowicach. Doda ostatecznie pojawiła się w obcisłym, różowym kombinezonie, z fikuśnym futrzanym kołnierzem i natychmiast "pozamiatała " scenę. A to był dopiero początek!

Obłędne kreacje Dody

W trakcie sylwestrowej nocy Doda dwa razy zmieniała stylizacje, prezentując się w różnych odsłonach. Druga z nich była bardziej zabudowana, zapięta pod szyję - obłędnie błyszcząca kurteczka i kozaki z tego samego materiału. I dopiero rozpętało się szaleństwo! Taka wersja scenicznego looku bardzo wyraźnie kontrastowała z wcześniejszym wizerunkiem, a jednocześnie podkreślała figurę, charakter i wyrazistość gwiazdy Doda po raz kolejny pokazała, że doskonale wie, jak skupić na sobie uwagę nie tylko muzyką, ale i swoją urodą i stylem. Zobacz TO wszystko w naszej unikalnej galerii zdjęć!

Sylwester z Dwójką zgromadził na scenie pod Spodkiem prawdziwą plejadę gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Piotr Kupicha, Michał Wiśniewski i Ich Troje, Dawid Kwiatkowski, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Kayah, a także artyści młodszego pokolenia, tacy jak Roxie Węgiel, Viki Gabor, Oskar Cyms czy Michał Szpak. Wystąpili również Piersi, Feel oraz Kuba Badach. Największe emocje wzbudza zapowiedź koncertu Stinga, który ma być główną atrakcją wieczoru i nadać wydarzeniu międzynarodowy charakter.

Sylwester z Dwójką z ambicjami

Organizatorzy nie kryją ambicji, scenografię jest monumentalna, widowiskowe efekty oraz oprawę wizualną i dźwiękową na najwyższym poziomie. Jednak to właśnie Doda, dzięki swoim stylizacjom i scenicznemu wizerunkowi, znalazła się w centrum zainteresowania sylwestrowej nocy, potwierdzając, że doskonale odnajduje się w roli jednej z najgłośniejszych gwiazd tego wydarzenia.

