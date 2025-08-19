Cyms rozbujał publiczność w Sopocie, a potem wskoczył ON. Demoniczne show Cugowskiego w okularach ojca!

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-08-19 20:59

Ależ to był start drugiego dnia festiwalu Top of the Top w Sopocie! Grzeczny, ale energetyczny Oskar Cyms w kilka minut rozbujał publiczność koncertu "Otwarta scena". A zaraz potem na scenę wpadł demoniczny... Cugowski! Zbuntowany, ale w "okularach" taty, o których zaśpiewał piosenkę. Sprawdź, co tam się działo i zobacz TO w naszej galerii zdjęć!

Drugi dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie rozpoczął się z przytupem. Na scenę wpadł energiczny, uśmiechnięty, rozbawiony Oskar Cyms i dwoma swoimi przebojami rozbujał publiczność. A to był tylko początek. Kiedy na scenę wpadł demoniczny Cugowski, w stroju i makijażu metalowca wszystkim opadły szczęki!

Demoniczny Cugowski zaszokował Sopot

Chris Cugowski wpadł na scenę z piosenką o okularach ojca, ale jego styl można kojarzyć ze wszystkim, tylko nie z tym nazwiskiem. Jak wyglądał na scenie 2. dnia festiwalu Top of The Top w Sopocie? Najmłodszy syn legendy polskiej sceny, Krzysztofa Cugowskiego założył koronkową, czarną bluzeczkę i długi, czerwony płaszcz. Oczy umalował na czarno - czy tak chciał pokazać "okulary ojca"? Makijaż uzupełniało coś na kształt... wampirzej krwi, wypływającej z ust! Muzyka była ostra, piosenka krótka, a Chris pod pseudonimem Phero wyraźnie odcinał się od ojcowizny. Ale z uśmiechem - w końcu w refrenie piosenki jasno stało, że na nosie ma okulary taty. 

Dzień drugi festiwalu TVN w Sopocie to otwarcie sceny na najmłodszych wykonawców. No, prawie, bo debiutującą Julię Żugaj wprowadził tam - cały na różowo - Piotr Kupicha z zespołem Feel. Jak poszło influencerce na sopockiej scenie? Oczywiście zdania fanów w sieci już są podzielone, ale Julia Żugaj ma cały tłum swoich wiernych "żugajek".  

W drugi dzień festiwalu TVN w Sopocie młode gwiazdy walczyć będą o Bursztynowego Słowika. O upragnioną nagrodę powalczą: Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Blauka, Carla Fernandes, Red Lips, Dezydery, Skubas oraz Mery Spolsky, a także Chris Cugowski - Phero.  

Starcie Cugowskich na scenie w Operze Leśnej?

Trzeciego dnia festiwalu Top of the Top w Sopocie na scenę mają wkroczyć tuzy polskiej muzyki. Wśród nich oczywiście nie zabraknie Krzysztofa Cugowskiego. Jak wypadnie porównanie występów ojca i syna? Będziemy relacjonować na bieżąco. 

